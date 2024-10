Viktoria Köln 14:00 Borussia Dortmund II 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Zwei Verbandspokal-Partien standen am Mittwoch auf dem Programm. Die Viertelfinalisten in Westfalen und am Niederrhein stehen zu großen Teilen fest.

Niederrheinpokal Der sechste Teilnehmer im Niederrheinpokal-Viertelfinale steht fest. Am Mittwochabend setzte sich im Oberligaduell zwischen dem SC St. Tönis und Germania Ratingen der Gast aus Ratingen mit 2:1 (2:0) durch. Schon vor der Pause stellte der Ex-Oberhausener Sven Kreyer mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg. Dabei waren die Gastgeber bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team, doch Ratingen zeigte sich extrem effizient. Allerdings gaben die Gastgeber nicht auf und das wurde belohnt. Zunächst schwächte sich Ratingen selber, denn Tim Potzler sah nach 52 Minuten Rot. Die Überzahl nutzte Branimir Gakic sieben Minuten später zum 1:2. Über 30 Minuten hatte St. Tönis nun Zeit, das Spiel in Überzahl zu drehen. Wobei das kurz vor dem Ende nicht mehr stimmte, denn da musste Linus Krajac mit Rot vom Feld, Zahlengleichheit war somit wieder hergestellt und Ratingen brachte das 2:1 über die Zeit. Das Achtelfinale im Niederrheinpokal in der Übersicht SSVg Velbert - MSV Duisburg 0:3 VfB 03 Hilden - Rot-Weiss Essen 0:2 SV Sonsbeck - TVD Velbert 3:1 TSV Meerbusch - Union Nettetal 6:8 n.E. VfB Homberg - Rot-Weiß Oberhausen 0:1 SC St. Tönis - Germania Ratingen 04/19 1:2 Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19:30 Uhr Wuppertaler SV - FC Kray Westfalenpokal Bis auf einen Teilnehmer ist das Viertelfinale im Westfalenpokal komplett. Am Mittwochabend setzte sich der Regionalligist FC Gütersloh beim Oberligisten SV Lippstadt mit 1:0 (1:0) durch. Von Beginn an übernahm der FCG das Kommando und wurde früh belohnt. Allan Firmino Dantas erzielte nach 19 Minuten die verdiente Führung - das 1:0 war gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Wechsel wurde die Partie ausgeglichener. Vor allem in den letzten 20 Minuten versuchte Lippstadt alles, um das 1:1 noch zu erzielen, doch der FCG brachte das knappe 1:0 über die Zeit und steht nun in der Runde der letzten acht Teams. Das Achtelfinale in der Übersicht SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte 2:3 SpVgg Erkenschwick - Sportfreunde Siegen 0:2 FC Altenhof - ASC 09 Dortmund 0:2 CF Kurdistan Bochum - Westfalia Herne 0:4 Arminia Bielefeld - SV Westfalia Soest 3:1 SC Herford - SV Rödinghausen 0:2 SV Lippstadt - FC Gütersloh 0:1 Sonntag, 17. November 2024, 14:30 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC Verl

