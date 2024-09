Im Westfalenpokal-Achtelfinale kam es am Dienstagabend (24. September) zum Regionalliga-West-Duell zwischen dem SC Wiedenbrück und Sportfreunde Lotte.

SC Wiedenbrück gegen Sportfreunde Lotte, Teil 1: Am Dienstag (24. September) standen sich die beiden Regionalliga-West-Mannschaften im Westfalenpokal-Achtelfinale gegenüber.

Lotte siegte mit 3:2 im Jahnstadion an der Rietberger Straße. Kamer Krasniqi (18.) brachte den Gast aus dem Tecklenburger Land in Führung, Fabian Brosowski (43.) glich aus, eine Minute später brachte Burinyuy Nyuydine die Gäste wieder in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte SFL-Kapitän Fatlum Elezi (56.) auf 3:1. Das Elfmeter-Tor von Sebastian Mai (77.) zum 2:3 war dann nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Die Sportfreunde Lotte stehen im Viertelfinale und treten dann beim Sieger der Partie FC Altenhof gegen ASC 09 Dortmund an.

"Unter dem Strich war das ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. Rund eine Viertelstunde vor Schluss bringen wir uns durch ein blödes Handspiel und den Handelfmeter dann unnötig in Bredouille. Aber am Ende steht das Weiterkommen auf dem Zettel und darum geht es schließlich im Pokal. Wir sind natürlich sehr zufrieden", bilanzierte Lottes Trainer Fabian Lübbers am späten Dienstagabend gegenüber RevierSport.

Auf sieben Positionen - im Vergleich zum 1:1 am letzten Spieltag in der Regionalliga gegen Fortuna Köln - veränderte Lübbers seine Elf. Und am Freitag (27. September, 19 Uhr) wird dann wieder fleißig rotiert.

Dann heißt das Duell: SC Wiedenbrück gegen Sportfreunde Lotte, Teil 2. Diesmal am 9. Spieltag der Regionalliga West. Lübbers: "Das ist schon verrückt. Ich habe auch kurz nachgedacht, ob ich das mal als Spieler erlebte und binnen weniger Tage zweimal gegen denselben Gegner im Pokal und in der Liga gespielt habe. Aber das war nicht der Fall. Am Freitag treffen wir uns dann wieder und es wird ein ganz anderes Spiel. Beide Trainer werden mit Sicherheit erneut einige Wechsel vornehmen. Nach dem Pokalerfolg wollen wir natürlich auch in der Liga in Wiedenbrück gewinnen."