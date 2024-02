Westfalenpokal: Drei Drittligisten, ein Regionalligist - die Halbfinalisten stehen fest

Der SV Lippstadt komplettiert das Halbfinale im Westfalenpokal. Da wartet nun der SC Verl.

Der letzte Teilnehmer im Westfalenpokal-Halbfinale steht fest. Neben den drei Drittligisten Arminia Bielefeld, SC Verl und Preußen Münster hat sich auch der Regionalligist SV Lippstadt für die Runde der letzten vier Teams qualifiziert und darf weiter vom DFB-Pokal träumen.

Das gefühlte Endspiel geht dabei in Bielefeld über die Bühne, wo die Arminia auf Münster trifft. Lippstadt muss zum SC Verl. Eine schwierige Aufgabe, vor der aber die Pflicht in Liga vier steht.

Wichtig für Lippstadt: Durch das 4:1 (1:0) vor 205 Zuschauern gegen den Achten der Westfalenliga II, den RSV Meinerzhagen, sammelte der Viertligist auch neues Selbstvertrauen für den harten Abstiegskampf in der Regionalliga.

Im Pokal traf Niek Munsters vor der Pause, nach dem Wechsel legte er mit seinem Doppelpack nach und den Grundstein für einen vermeintlich ruhigen Abend für den Favoriten. Doch als alles nach einem dritten Lippstädter Treffer aussah, kam der Underdog durch Lukas Finke zum Anschluss.

So spielten der SV Lippstadt und der RSV Meinerzhagen

Lippstadt: Westphal - Fischer, Sori-Kaba, Ufuk, Örnek - Holtkamp, Klann - Lee (67. Kohl), J. Munsters, N. Munsters - Maier (67. Wagner)

Meinerzhagen: Wroblewski - Steglich (74. Kayala), Albayrak, Dissing - Germann, Gräßer, Kunkel (68. Sordi), Topatan, Akhabach (90. Becker) - Finke, Schwarzer (90. Neumann)

Tore: 1:0 N. Munsters (27.), 2:0 N. Munsters (48.), 2:1 Finke (73.), 3:1 Kaiser (88.), 4:1 Kaiser (90.)

Zuschauer: 205

Und jetzt sah man, dass der SVL derzeit nicht mit Selbstvertrauen gesegnet ist. Er kassierte sogar das 2:2, doch der Schiedsrichter sah zuvor ein Foulspiel an Torwart Steffen Westphal. Gerrit Kaiser machte dann mit seinem Doppelpack kurz vor dem Ende alles klar.

In der Liga geht es für Lippstadt am kommenden Samstag (24. Februar, 14 Uhr) gegen Fortuna Köln weiter. In den verbleibenden 14 Partien muss der SVL einen Fünf-Punkte-Rückstand aufholen, um dem Abstieg in die Oberliga Westfalen zu entgehen.

Der RSV Meinerzhagen spielt als nächstes am Sonntag (25. Februar, 15 Uhr) zu Hause gegen den Hombrucher SV.

Das Viertelfinale in der Übersicht

DSC Arminia Bielefeld - SV Rödinghausen 4:0

SC Verl - SG Wattenscheid 09 5:0

SC Preußen Münster - SpVgg Erkenschwick 4:0

SV Lippstadt 08 - RSV Meinerzhagen 4:1

So geht es im Halbfinale weiter (Samstag, 23. März, 14 Uhr)

SC Verl - SV Lippstadt

DSC Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster