Westfalenpokal: Wiedenbrück zittert sich weiter, Lippstadt siegt im Regionalliga-West-Duell

Im Westfalenpokal standen am Dienstagabend (29. August) zwei Begegnungen auf dem Programm. Zwei Regionalligisten sind weitergekommen.

Durchatmen beim SC Wiedenbrück! Der Regionalligist machte es in der 2. Runde des Westfalenpokals beim Oberliga-Vertreter Türkspor Dortmund sehr spannend.

Dabei führte Wiedenbrück schon zur Halbzeit nach Treffern von Emre Aydinel (2) und einem Türkspor-Eigentor mit 3:0. Eigentlich ein sicherer Vorsprung - eigentlich.

Denn ab der 70. Minute drehte Türkspor auf. Nazzareno Ciccarelli (71., 73.) brachte den Fünftligisten per Doppelpack wieder zurück ins Spiel. Und dann das noch: In der 81. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Semih Yigit trat an - und verschoss. Luca Beermann hielt den Ball. Bahattin Karahan machte dann in der vierten Minute der Nachspielzeit alles klar und sicherte Wiedenbrück das Westfalenpokal-Achtelfinale-Ticket.

In der Runde der letzten 16 Mannschaften steht auch der SV Lippstadt. Nach einer guten Stunde erzielte Luis Allmeroth das Tor des Tages im Regionalliga-West-Duell gegen den FC Gütersloh.

Ausstehendes Spiel aus der 1. Runde

Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr:

RSV Meinerzhagen - SG Finnentrop/Bamenohl

Die 2. Runde im Westfalenpokal im Überblick

Eving Selimiye Spor - ASC Dortmund 0:1

BSV Menden - Spielverein Westfalia Soest 0:3

Türkspor Dortmund - SC Wiedenbrück 2:4

SV Lippstadt - FC Gütersloh 1:0

Mittwoch, 6. September:

Spvgg. Erkenschwick - Rot Weiss Ahlen (17.45 Uhr)

Preußen Münster - Borussia Münster

Victoria Clarholz - Arminia Bielefeld (beide 19 Uhr)

Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden

TuS Bövinghausen - SC Verl

TSV Oerlinghausen - SV Rödinghausen (alle 19.30 Uhr)

Donnerstag, 7. September, 19.30 Uhr:

ASK Ahlen - SV Vestia Disteln

SV Ottfingen - SC Neheim

Spvg. Steinhagen - Delbrücker SC

SuS Westenholz - FC Bad Oeynhausen

Mittwoch, 13. September, 19.15 Uhr:

SV Wanne 1911 - SG Wattenscheid 09

Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr:

SF Ostinghausen - RSV Meinerzhagen oder SG Finnentrop/Bamenohl