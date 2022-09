Westfalenpokal: Wattenscheid auch gegen Preußen Münsters B-Elf chancenlos

Preußen Münster hat das Topspiel der 2. Runde im Westfalenpokal gegen die SG Wattenscheid klar für sich entschieden.

Zweite Runde im Westfalenpokal. Preußen Münster empfing am Mittwoch die SG Wattenscheid 09 zum Duell der Regionalligisten. In der Saison gab es diese Partie am ersten Spieltag, die Preußen behielten klar mit 4:1 die Oberhand. Und auch im Pokal war es beim 4:0 (2:0) eine einseitige Geschichte.

In der ersten Runde setzte sich Münster deutlich mit 13:0 beim Landesligisten Rot-Weiss Hünsborn durch. Wattenscheid siegte knapp mit einem 2:1 beim SV Hohenlimburg.

SCP-Coach Sascha Hildmann rotierte beim aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga kräftig durch und gab Leistungsträgern wie Henok Teklab oder Nicolai Remberg eine Pause.

Preußen Münster: Müller - Mause, Koulis, Kloth, di Pierro - Kok (77. Keute), Ghindovean (90. Cirak) - Deters (79. Selutin), Schacht (71. Demirarslan), Bindemann - Wegkamp (65.Steinfeldt) Müller - Mause, Koulis, Kloth, di Pierro - Kok (77. Keute), Ghindovean (90. Cirak) - Deters (79. Selutin), Schacht (71. Demirarslan), Bindemann - Wegkamp (65.Steinfeldt) SG Wattenscheid: Staudt - Licina, Brdaric (59. Jakubowski), Hinnenkamp, Esser - Yildiz, Jessey (59. Meier) - Lucas (59. Sindermann), Bosnjak (63. Yanik), Casalino - Sané (59. Kaminski) Tore: 1:0 Ghindovean (23.), 2:0 Bindemann (40.), 3:0 Wegkamp (57.), 4:0 Selutin (87.) Schiedsrichter: Tobias Severins

Doch auch mit einer vermeintlichen B-Elf legte der Gastgeber los wie die Feuerwehr. Bereits nach zwei Minuten gab es den ersten Treffer - doch das Tor von Gerrit Wegkamp wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben.

Zwei Minuten später hatte Darius-Dacian Ghindovean das 1:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte an SGW-Torwart Bruno Staudt. Als Wattenscheid etwas ins Spiel gefunden hatte, schlug Ghindovean zu.

Ein starkes Zusammenspiel zwischen Ghindovean und Wegkamp bescherte den Hausherren die Führung. Der Mittelstürmer hatte per Hacke abgelegt, Ghindovean vollendet. Kurz vor der Pause fiel schon die Entscheidung. Wattenscheid-Verteidiger Timm Esser verlor den Ball im Aufbauspiel leichtsinnig an Deniz-Fabian Bindemann, der in der Folge das 2:0 erzielte.

Nach der Pause erhöhte Wegkamp auf 3:0 für die Hausherren. In der Folge passierte nicht fiel, in der 74. Minute hatte die SGW allerdings den Anschluss auf dem Fuß. Felix Casalino tauchte völlig alleine vor Münster-Keeper Tom Müller auf. Der junge Angreifer entschied sich für einen Lupfer, anstatt vorbeizuschieben - und lupfte die Kugel am Torpfosten vorbei.

Dafür klingelte es auf der anderen Seite noch einmal. Nick Selutin traf drei Minuten vor dem Ende zum 4:0-Endstand.

Weiter geht es am Wochenende für beide Mannschaften in der Regionalliga. Wattenscheid muss am Sonntag (11. September, 14 Uhr) zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Münster spielt einen Tag zuvor beim SV Lippstadt (14 Uhr).