Fünf Tore, drei Vorlagen: Der beste Joker der 3. Liga kommt vom SC Preußen Münster. Zwei Spieler von der Konkurrenz sind ihm auf den Fersen.

Wohl dem, der so nachlegen kann wie der SC Preußen Münster in der 3. Liga: Gerrit Wegkamp ist der beste Einwechselspieler der dritthöchsten deutschen Spielklasse, gemessen an dem, was am Ende auf dem Spielberichtsborgen steht.

In 24 Joker-Einsätzen gelangen dem Mittelstürmer beachtliche fünf Tore und drei Vorlagen. Wegkamp traf etwa beim 3:1-Sieg gegen den MSV Duisburg im Februar 2024 zweimal binnen 18 Minuten. Von der Bank kommend, tütete er den Erfolg ein.

Unter dem Strich stehen fünf Tore und drei Vorlagen in 430 Spielminuten nach Einwechslung. In der Startelf stand Wegkamp nur neunmal. Dennoch ist der 32-Jährige ein wichtiger Bestandteil des Münsteraner Aufschwungs, der die Preußen als Aufsteiger aktuell auf Rang drei katapultiert hat.

Neben Wegkamp kommen noch zwei weitere Spieler auf fünf Jokertore, haben dafür aber weniger Vorlagen. Dynamo Dresdens Robin Meißner wurde 18-mal eingewechselt und kann in 381 Minuten fünf Tore und eine Vorlage vorweisen.

Elias Huth vom SSV Jahn Regensburg kam 19-mal von der Bank, spielte 445 Minuten und steuerte fünf Tore zur bisher so erfolgreichen Regensburger Saison bei.

Die weiteren Platzierungen

Platz vier: Richard Meier (SV Sandhausen, 25 Einwechslungen, 421 Spielminuten, vier Tore, eine Vorlage)

Platz fünf: Sebastian Grönning (FC Ingolstadt, acht Einwechslungen, 149 Spielminuten, drei Tore, eine Vorlage)

Platz sechs: Thomas Kastanaras (SSV Ulm 1846, elf Einwechslungen, 193 Spielminuten, drei Tore, eine Vorlage)

Platz sieben: Robin Müller (MSV Duisburg, 23 Einwechslungen, 511 Spielminuten, drei Tore, eine Vorlage)

Müller stand 29-mal in der laufenden Saison im Drittliga-Kader des MSV Duisburg, bringt es aber nur auf drei Startelfeinsätze und eine Vorlage. Deutlich besser funktioniert er von der Bank, wie die Statistik zeigt.

Zuletzt servierte er im Februar beim 1:3 gegen Preußen Münster. Seinen bis dato letzten Treffer erzielte er zwei Wochen zuvor beim 3:1-Sieg in Verl, als er gerade einmal zwölf Minuten auf dem Feld stand.

Platz acht: Jonas Nietfeld (Hallescher FC, sechs Einwechslungen, 199 Spielminuten, drei Tore)

Platz neun: Noah Ganaus (SSV Jahn Regensburg, sechs Einwechslungen, 194 Spielminuten, drei Tore)

Platz zehn: Mats Facklam (VfB Lübeck, zwölf Einwechslungen, 297 Spielminuten, drei Tore)