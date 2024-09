Am Samstag (7. September, 18 Uhr) trifft der KFC Uerdingen auf TVD Velbert in der 2. Runde des Niederrheinpokals. Trainer Rene Lewejohann verfolgt nur ein Ziel.

Der KFC Uerdingen startete mit zwei Niederlagen in die Saison. Es folgten drei Dreier in der Regionalliga West und das Weiterkommen im Niederrheinpokal in Essen. Beim Bezirksligisten Vogelheimer SV setzte sich der Viertligist mit 4:2 nach Verlängerung durch.

Doch die Siegesserie von vier Pflicht-Begegnungen in Folge wurde durch ein 0:2 am vergangenen Samstag (31. August) - RevierSport berichtete - beim 1. FC Bocholt beendet.

Am Samstag (7. September, 18 Uhr) geht es nun um das Achtelfinal-Ticket im Niederrheinpokal in der heimischen Grotenburg gegen Oberligist TVD Velbert.

"Was will man erreichen, wenn eine gute Serie beendet wird? Richtig: Eine neue Serie. Das ist unser Ziel für Samstag. Mit einem Sieg, im Bestfall in 90 Minuten, wollen wir wieder an einer positiven Serie arbeiten. Nach Velbert wartet fünf Tage später schon Rot-Weiß Oberhausen. Auch das Spiel müssen wir schon im Blick haben", betont Rene Lewejohann gegenüber RevierSport.

Im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen und im Bestfall am Ende ins Finale einzuziehen. Dieses Ziel verfolgen wir. Doch zunächst müssen wir zusehen, dass wir mit einer guten Leistung das Achtelfinal-Ticket lösen. Dass wir voll konzentriert und fokussiert sein müssen, haben wir in Vogelheim gesehen. Das Spiel sollte uns Warnung genug gewesen sein.

Der KFC-Trainer muss aktuell auf einige wichtige Spieler wie Gianluca Rizzo, Ufumwen Osawe, Max Klump oder Daniel Michel verzichten. "Viele Jungs haben mit muskulären Problemen zu kämpfen. Ich hoffe, dass sie schnell wieder fit werden, aber für das Wochenende wird es nicht reichen", berichtet Lewejohann.





In der Grotenburg gegen die neue Mannschaft des TVD Velbert - eigentlich eine Pflichtaufgabe, oder Herr Lewejohann? Der KFC-Coach antwortet: "Wir haben vor jedem Gegner Respekt. Alle Mannschaften arbeiten hart, um erfolgreich zu sein. Wir haben aber auch das Selbstvertrauen, um zu sagen, dass wir gegen TVD Velbert gewinnen sollten. Im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen und im Bestfall am Ende ins Finale einzuziehen. Dieses Ziel verfolgen wir. Doch zunächst müssen wir zusehen, dass wir mit einer guten Leistung das Achtelfinal-Ticket lösen. Dass wir voll konzentriert und fokussiert sein müssen, haben wir in Vogelheim gesehen. Das Spiel sollte uns Warnung genug gewesen sein."