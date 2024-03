Vier Partien im Achtelfinale des U19-Niederrheinpokals standen am Samstag auf dem Programm. An Toren wurde nicht gegeizt.

Die A-Junioren von Rot-Weiss Essen haben im Achtelfinale des Niederrheinpokals keine Zweifel aufkommen lassen. Mit 5:1 (2:0) gewann das Team von Trainer Simon Hohenberg beim 1. FC Kleve aus der Kreisleistungsklasse Grenzland. „Wir sind in Kleve sicherlich der Favorit, müssen das aber auch auf dem Platz zeigen“, hatte Hohenberg vor dem Spiel gesagt.

Seine Spieler ließen diesem Aufruf direkt Taten folgen. Bereits nach fünf Minuten ging RWE durch Milot Ademi in Führung. Vor der Pause legten Ben Berzen nach (22.).

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ ein Doppelschlag durch Mats Leonard Brune (48.) und Etienne-Noel Reck (54.) keine Zweifel mehr zu. Den Ehrentreffer des 1. FC Kleve durch Elias Reffeling (86.) brachte die Essener nicht aus dem Konzept. In der Schlussminute erzielte Alessandro Hochbaum den Endstand.

In der U19-Niederrheinliga geht es für RWE am 10. März gegen den SC St. Tönis weiter.





Ebenfalls wenig Probleme hatte der VfB Homberg, der sich im 3:1 beim SSV Bergisch Born durchsetzen konnte. David Noah Bothe (7.), Lukas Melvin Meyer (16.) und Maurice Laroche (24.) trafen schon vor der Pause.

Das Achtelfinale in der Übersicht SSV Bergisch Born – VfB Homberg 1:3 (0:3) 1. FC Kleve – Rot-Weiss Essen 1:5 (0:2) Rot-Weiß Oberhausen – TuS Viktoria Buchholz 5:2 (0:2) GSV Moers – TSV Meerbusch 1:2 n.V. (1:1, 1:1) Mittwoch, 13. März, 19 Uhr FSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 20. März, 19 Uhr SG Kaarst 1912/35 – VfL Rhede Dostlukspor Bottrop – Fortuna Düsseldorf Donnerstag, 21. März, 18.45 Uhr Wuppertaler SV – MSV Duisburg

Einen größeren Kraftakt musste die U19 von Rot-Weiß Oberhausen bewerkstelligen. Gegen den Liga-Konkurrenten in der Niederrheinliga, TuS Viktoria Buchholz, lief RWO zunächst einem 0:2-Pausenrückstand hinterher.

Erst in der zweiten Halbzeit drehte der Kleeblatt-Nachwuchs auf. Cankoray Mutlu (53.), Hüseyin Efe Aldemir (58./88.), Daniel Gordon Raul (60.) und Mehmet Emir Pirinc (74.) erzielten die Oberhausener Tore zum 5:2-Erfolg.

Als einziges Spiel ging die Partie GSV Moers gegen den TSV Meerbusch in die Verlängerung. Die Gäste waren durch Jeremy Fabiano Gaudian (4.) in Führung gegangen. Diar Mustafa glich aus (44.). Erst in der 99. Minute erlöste Kamil Kaya den Tabellenführer der Niederrheinliga.