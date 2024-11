Was für eine kuriose Szene! Zwar hat Schweden in der Nations League mit 6:0 gegen Aserbaidschan gewonnen, doch es hätte höher ausgehen können. Leidtragender: ein Ex-Dortmunder.

Was war das denn? Beim 6:0 von Schweden gegen Aserbaidschan in der Nations League hat sich Victor Gyökeres viermal in die Torschützenliste eingetragen - natürlich. Auch Alexander Isak hätte seinen Namen gerne dort gesehen. Doch sein Treffer fand keine Anerkennung.

Dabei hatte ihn Gyökeres kurz vor der Pause noch so blendend freigespielt, Isak die Kugel am Ende auch sicher versenkt. Doch das Tor zählte nicht. Der Grund? Auch beim Studium der Videobilder nicht zu erkennen. Denn bei Gyökeres' Pass stand Isak nicht im Abseits. Nur beim vorangegangenen Pass auf Gyökeres stand er minimal in der verbotenen Zone, griff jedoch nichts ins Spiel ein. Das Tor zählte dennoch nicht.

"Ich glaube, so etwas habe ich auf dieser Ebene noch nie erlebt. Man hat schon viele Fehler gesehen, aber dieser war ziemlich hart", sagte Isak im Nachgang (via "kicker"). "Die Schiedsrichter standen in der Halbzeitpause im Spielertunnel. Wir haben mit ihnen diskutiert, aber sie blieben dabei, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatten."

Weiter ärgerte er sich: "Wie ist das möglich? Ganz ehrlich. Das ist fast das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Wenn ich ein Tor schieße, das erlaubt sein sollte, dann ist es klar, dass man sich ärgert."

Ins Gewicht fiel es am Ende zwar nicht. Ein schöner Abschluss des Länderspieljahres wäre es für den 25-Jährigen, der in Hälfte zwei noch einen Foulfelfmeter verschoss, dennoch gewesen.

Isak floppte einst beim BVB

Alexander Isak wechselte 2017 als von seinem schwedischen Jugendverein AIK Solna zu Borussia Dortmund. Beim BVB blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt und er wurde sogar zwölfmal in die eigene U23, die damals in der Regionalliga West spielte, runtergeschickt.

Für die Profis absolvierte der schwedische Nationalspieler nur 13 Pflichtspiele, wurde dann im Januar 2019 an Willem II Tilburg verliehen und ein halbes Jahr später für 15 Millionen Euro nach Spanien verkauft.

Mittlerweile ist er 75 Millionen Euro wert (transfermarkt.de). Zum Vergleich: Bei Borussia Dortmund werden die wertvollsten Spieler Julian Brandt, Gregor Kobel, Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck und Donyell Malen mit jeweils 40 Millionen Euro Marktwert gelistet. Isak hat sich somit vom kaum berücksichtigten BVB-Talent zu einem der begehrtesten Angreifer der Premier League entwickelt. Auch wenn ihm sein Tor in der Nations League jetzt verwehrt geblieben ist.