Im Dortmunder Kreispokal sind die beiden Favoriten erwartungsgemäß ins Halbfinale eingezogen. Türkspor gab sich keine Blöße, der ASC schlug einen Bekannten aus der Oberliga.

In der Oberliga Westfalen kämpfen der ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund um den Aufstieg in die Regionalliga West, am Donnerstagabend stand für beide Teams aber erst einmal das Viertelfinale im Kreispokal auf dem Programm.

Und die beiden Favoriten auf den Titel lösten ihre Aufgaben erfolgreich. Der ASC setzte sich mit 3:0 beim Oberliga-Rivalen FC Brünninghausen durch. Gegen den abstiegsbedrohten Stadtnachbarn dauerte es allerdings mehr als eine Stunde, ehe die Gäste die Weichen aufs Weiterkommen stellten.

Dann war es David Vaitkevicius, der seinen großen Auftritt hatte. Der Stürmer erzielte alle drei Tore - erst per Doppelschlag in der 70. und 73. Minute. Etwas später legte er das 3:0 nach (82.) und schnürte damit einen lupenreinen Hattrick. Ein starker Auftritt des Litauers, der nicht mehr allzu viele Partien für die Aplerbecker bestreiten wird. In dieser Woche verkündete der Verein seinen Abschied. Bei einem anderen Klub möchte der Angreifer mehr Spielzeit sammeln.

Am Sonntag kann Oberliga-Tabellenführer ASC dann einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Das Heimspiel gegen die U23 von Preußen Münster steht an (15 Uhr, RS-Liveticker). Für Schlusslicht Brünninghausen, das dringend Punkte gegen den drohenden Abstieg benötigt, geht es zeitgleich im Kellerduell gegen die TSG Sprockhövel.

Derweil wird Türkspor am Sonntag im Heimspiel gegen Westfalia Rhynern darum kämpfen, seine Ausgangsposition für den Durchmarsch in die Regionalliga weiter zu verbessern (aktuell Platz vier).

Dafür haben sich die Dortmunder gegen den A-Ligisten SV Westrich am Donnerstagabend schon einmal warmgeschossen: Mit einem 7:1 beendeten sie die Pflichtaufgabe im Pokal. Koray Dag (7., 21.) und Dario Biancardi (57., 60.) erzielten einen Doppelpack. Zudem trafen Ervin Catic (18.), Pascal Schmidt (50.) und Valeriu Badulescu (79.).

Bereits am Mittwoch löste der VfL Kemminghausen im Bezirksliga-Duell gegen Westfalia Huckarde als erstes Team das Ticket fürs Halbfinale. Mit 3:2 setzte sich Kemminghausen durch. Westfalenligist BSV Schüren komplettierte am Donnerstagabend die Runde der letzten Vier mit einem 2:0-Sieg gegen Bezirksligist TuS Eichlinghofen.