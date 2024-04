Der FC Brünninghausen ist im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen seit sechs Spielen ungeschlagen. Trainer Reza Hassani spricht über wichtige Spiele in den kommenden Wochen.

Der Abstiegskampf der Oberliga Westfalen bleibt weiter spannend. Der FC Brünninghausen und die TSG Sprockhövel stehen derzeit punktgleich (22 Punkte) auf den beiden sicheren Abstiegsplätzen. Auf Brünninghausen warten nun zwei wichtige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Elf von Trainer Reza Hassani ist seit sechs Spielen ungeschlagen, konnte dabei jedoch lediglich einen Sieg einfahren. "Es ist natürlich schön, so eine weiße Weste zu haben, aber ich hätte lieber zwei Mal verloren und vier Mal gewonnen", blickte der Interimstrainer auf die Ausbeute.

Am vergangenen Wochenende verzeichnete Brünninghausen ein weiteres Remis. Gegen die Westfalia Rhynern gab es ein 1:1. "Am Ende muss man ehrlich und fair sein: Es war ein gerechtes Unentschieden."

In der gesamten Hinserie holte der FC elf Punkte. "Wir haben stand jetzt nach elf Spielen in der Rückrunde genauso viele Punkte, wie in der Hinrunde. Die Jungs machen das schon gut", lobte Hassani seine Schützlinge.

Siege gegen Clarholz und Rheine wären "gut für die Psyche"

Nun folgen zwei Duelle, in denen mehr als nur Unentschieden herausspringen sollen. Am Sonntag geht es gegen den 15. Victoria Clarholz, mit einem Sieg könnte Brünninghausen punktetechnisch gleichziehen. Nur eine Woche später ist die Hassani-Elf bei Eintracht Rheine zu Gast. Der 14. hat aktuell sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht.

"Rheine und Clarholz haben beide eine Partie mehr gespielt als wir. Es wäre gut für die Psyche, wenn wir da sechs Punkte holen würden. Dann stecken beide mit im Abstiegskampf."

Es ist natürlich richtungsweisend. Die Wahrscheinlichkeit, ob du es packst wird dann entweder deutlich größer oder deutlich geringer. Reza Hassani

Auch Hassani erkennt die Wichtigkeit der beiden Spiele: "Es ist natürlich richtungsweisend. Die Wahrscheinlichkeit, ob du es packst wird dann entweder deutlich größer oder deutlich geringer."

Vor allem an der Defensive hat Brünninghausen seit Hassanis Amtsamtritt gearbeitet. Innerhalb der letzten sieben Spiele kassierte man nur acht Tore, drei davon bei [url]Ennepetals Aufholjagd zum 3:3[/url=https://www.reviersport.de/fussball/oberliga/a603951---fc-bruenninghausen-3-3-3-0-fuehrung-hassani-wechselbad-gefuehle-enttaeuscht.html]. "Wenn du Letzter bist und um jeden Punkt kämpfen musst, ist es erstmal wichtig, Tore zu verhindern", erklärte der Trainer die Herangehensweise

In der Spielvorbereitung geht es seitdem um die eigenen Stärken: "Wir versuchen uns auf den Gegner vorzubereiten, aber wir wollen das ganze System nicht auf die andere Mannschaft ausrichten. Wir müssen unsere Stärken ausspielen. Wir haben in der Defensive gestandene Spieler."

Am 28.04. geht es um 15 Uhr Zuhause gegen Victoria Clarholz, die zuletzt gegen Vreden und den ASC 09 zwei Niederlagen einstecken mussten. Mit Einem Brünninghausener Sieg würde sich der Abstiegskampf weiter zuspitzen.