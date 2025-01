Die SpVg Schonnebeck ging als heißer Anwärter auf den Titel der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft in die Endrunde und schied letztendlich ohne eigenen Sieg aus.

In der Endrunde der diesjährigen Essener Hallenstadtmeisterschaft schied die SpVg Schonnebeck überraschend und ohne eigenen Sieg als Gruppenletzter der Gruppe 4 aus dem Wettbewerb aus. Der Oberliga-Spitzenreiter unter der Leitung von Cheftrainer Dirk Tönnies wird sich nun wieder voll und ganz der Vorbereitung auf den Ligaalltag widmen.

Obwohl viele den Finalisten des Vorjahres auch in diesem Jahr als heißen Anwärter auf den Titel gehandelt haben, blieben die Schonnebecker hinter den Erwartungen zurück. Nach zwei Niederlagen gegen den SC Werden-Heidhausen (2:4), die DJK Sportfreunde Katernberg (4:6) und einem Unentschieden gegen TuSEM Essen (1:1) schieden sie als Gruppenletzter aus dem Turnier aus.

“Die Leistung war sicherlich enttäuschend, aber solche Tage gibt es. Es ist kein Beinbruch, und möglicherweise hatten wir aufgrund des Testspiels gegen den KFC Uerdingen von heute Morgen noch etwas müde Knochen. Man hat gemerkt, dass die geistige Frische etwas gefehlt hat. Dennoch ist es sehr ärgerlich, dass wir ohne einen Sieg ausgeschieden sind. Wir haben uns nicht gut verkauft, und ich hätte mir schon ein bisschen mehr versprochen. Nichtsdestotrotz müssen wir gelassen bleiben“, bilanzierte Tönnies.

In der Oberliga Niederrhein geht es für Schonnebeck am 9. Februar (14:15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SSVg Velbert weiter. Zwar ärgerte sich Tönnies über das Ausscheiden bei der Hallenstadtmeisterschaft, betonte jedoch, dass die Meisterschaft in der Oberliga Priorität habe.

Es ist zwar schade, dass wir uns nicht für den Finaltag qualifiziert haben, aber die Meisterschaft in der Oberliga steht für uns ganz klar im Vordergrund. Dirk Tönnies

“Wichtig ist, dass sich niemand schwer verletzt hat. Simon Skuppin ist zwar umgeknickt, aber wir müssen abwarten, was dabei herauskommt. Das ist schon ärgerlich genug. Ansonsten war es ein schönes Erlebnis, in der Halle zu spielen. Es ist zwar schade, dass wir uns nicht für den Finaltag qualifiziert haben, aber die Meisterschaft in der Oberliga steht für uns ganz klar im Vordergrund“, bilanzierte Tönnies.

Alle Spiele und Tore der Endrunde zum Nachlesen gibt es hier. Weitere Infos mit Blick auf die Finalrunde gibt es hier.