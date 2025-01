Die SpVg Schonnebeck und der ESC Rellinghausen feierten in der Zwischenrunde ihren Auftakt in der Hallenmeisterschaft Essen. Beide Teams gewannen ihre Gruppe souverän.

Am Sonntag (12. Januar) fand der zweite Tag der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Essen statt. Die Ober- und Landesligisten setzten die Gruppenphase dank eines Freiloses aus und feierten erst in der Zwischenrunde ihren Auftakt.

Der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, die SpVg Schonnebeck, eröffnete den zweiten Tag der Zwischenrunde. Die Schwalben reisten mit einem starken Kader an den Sportpark am Hallo. Leistungsträger wie Ex-RWE-Spieler Timo Brauer, Artur Golubytskij oder Shootingstar Connor Tönnies waren mit von der Partie.

Nicht besonders überraschend fehlte der Top-Scorer Arne Wessels. Dieser wechselte ja bekanntlich im Winter zu Borussia Dortmund und wurde von dort für die restliche Saison zurück zum Schettersbuch verliehen. In der kommenden Spielzeit wird Wessels also Profifußball in der dritthöchsten Spielklasse spielen.

Die individuelle Qualität der Schwalben zeigte sich bereits im ersten Spiel deutlich. Robin Brander erzielte einen Hattrick und auch der Winterneuzugang Maurice Tavio y Huete konnte gegen seinen ehemaligen Verein SV Burgaltendorf treffen.





Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies erklärte nach dem Gruppensieg: "Wir sind mit einem starken Team angereist. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenden und jungen Spielern dabei. Der Hallen-Cup macht immer Bock und viele Jungs freuen sich auf die Teilnahme - wir zwingen niemanden hier zu sein."

Am Ende setzte sich der Oberligist mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 13:2 sehr souverän durch. Der Auftritt war sicherlich eine Ansage an alle anderen Teilnehmer und unterstrich, dass die Schwalben nicht nur Favorit auf den Aufstieg in die Regionalliga sind, sondern auch Favorit auf den Stadtmeister-Titel.

"Auf dem Papier sind wir wahrscheinlich der Favorit. Trotzdem ist das hier Halle und es gibt viele Teams mit richtig guten Kickern - hier ist alles möglich. Wir haben jetzt Bock auf die Endrunde", sagte Tönnies.

Auch der ESC Rellinghausen erfüllt die Favoritenrolle

Eine Gruppe weiter mischte der Landesligist ESC Rellinghausen die Halle am Hallo auf. Türkyemspor Essen, Fortuna Bredeney und Preußen Eiberg waren gefundenes Fressen für den Essener Sportclub. Auch Rellinghausen gewann alle drei Partien und das sogar ohne einen Gegentreffer zu kassieren - ergab ein Torverhältnis von 15:0!

Rellinghausen-Trainer Sascha Behnke freute sich über die Leistung seiner Mannschaft: "Es war eine gute Vorstellung von unseren Jungs, ich bin sehr zufrieden. Drei Spiele ohne Gegentor sind in der Halle schon eine tolle Errungenschaft. Jetzt freuen wir uns über das Erreichen der Endrunde."

Qualifizierte Teams für die Endrunde aus Gruppe 5,6,7,8: SpVg Schonnebeck, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen, Türkyemspor Essen, SG Schönebeck, Vogelheimer SV, SC Werden-Heidhausen und TuS Holsterhausen.