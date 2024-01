Der TuS Asterlagen gelang bei der Duisburger Hallenstadtmeisterschaft die wohl größte Überraschung des Turniers: Mit Siegen gegen den DFV 08 und Rheinland Hamborn konnte der Bezirksligist ins Finale einziehen

Die TuS Asterlagen zeigte in der Halle in Rheinhausen eine sehr starke Leistung, spielte mit hoher Intensität und war bis zum Finale gegen den Titelverteidiger SV Genc Osman in keinem Spiel unterlegen. Meist fielen in den Spielen mit Beteiligung der TuS viele Tore, so gab es bereits zum Auftakt ein 3:3 gegen den Duisburger SV 1900 und einen 5:0-Kantersieg gegen die SpVgg Meiderich 06/95. Lediglich der SV Genc Osman, der bereits das Duell in der Zwischenrunde mit 4:2 für sich entscheiden konnte, war eine Nummer zu groß.

Doch trotz der deutlichen 0:3-Niederlage im Endspiel kam bei TuS Asterlagen keine Enttäuschung auf, stattdessen betonte deren Kapitän Salih Altin, der selbst einige Tore am Finaltag erzielt hatte, wie stolz er auf sein Team war: „Ich glaube, mit uns hat keiner gerechnet, dass wir überhaupt ins Finale kommen. Das haben wir geschafft mit einem sehr dünn besetzten Kader. Wir haben noch nicht mal einen Torwart gehabt. Das war unser dritter Torwart, der in Not ins Tor kann. Mit ihm und mit sehr vielen Verletzten haben wir alles gegeben bis zum Finale. Glückwunsch an Genc Osman! Die stehen nicht umsonst oben in der Bezirksliga. Ich bin stolz und wir sind echt glücklich!“

Der Vize-Titel bringt Rückenwind

Zwar sei ein solches Hallenturnier nicht mit dem Liga-Alltag zu vergleichen, denn „Halle ist immer intensiver als draußen“, wie Altin erklärte. „Das ist ein ganz anderer Spielfluss, eine ganz andere Intensität“, weiß der Mittelfeldspieler. Doch das gute Abschneiden bei der Stadtmeisterschaft dürfte seinem Team dennoch Auftrieb für die anstehenden Aufgaben geben. So schloss Altin sein Fazit mit den Worten: „Wir sind gut dabei auch in der Bezirksliga als Aufsteiger. Jetzt wollen wir in der Rückrunde noch mal angreifen und dann gucken wir mal, was drin ist.“

Tatsächlich beträgt der Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Kleve II lediglich sechs Punkte, die TuS hat zudem ein Spiel weniger absolviert als Kleves Zweitvertretung. In der oberen Tabellenhälfte konnte sich bisher noch kein Team so richtig absetzen, es lässt sich also nur schwer eine Prognose für die Rückrunde abgeben. Eines lässt sich jedoch schon jetzt sicher sagen: Mit dem Abstieg wird TuS Asterlagen nichts zu tun haben.