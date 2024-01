Am kommenden Wochenende startet auch die Essener Hallenstadtmeisterschaft. Bei den Mit-Organisatoren herrscht eine große Vorfreude auf den Budenzauber.

Ab Samstag, 6. Januar 2024, startet ab 9.30 Uhr die 28. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Diesmal mit einem Novum: Die Ober- und Landesligisten müssen sich nicht durch die Qualifikation quälen, sie sind automatisch für die Zwischenrunde qualifiziert.

"Das ging nicht anders. Das machen wir aufgrund der knappen Hallenzeiten, die uns zur Verfügung stehen, aus organisatorischen Gründen. Ansonsten wären es einfach zu viele Spiele gewesen, die wir zeitlich nicht mehr hätten einplanen können", erklärt Günther Oberholz, der gemeinsam mit Bernd Müller, Michael Bierbüsse und Wilfried Tönneßen die Essener Hallenstadtmeisterschaft organisiert.

Oberholz und Co. freuen sich, dass sich einmal mehr die Essener Amateurfußballszene zu Beginn des Jahres in der Sporthalle am Hallo in Stoppenberg trifft. "Dieses Zusammenkommen ist immer wieder schön. Und im Sportpark am Hallo hat man auch die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen und in Ruhe auszutauschen. In Bergeborbeck war die Atmosphäre heiß, aber da musste man auch immer zweimal überlegen, ob man aufsteht und seinen Sitzplatz aufgibt (lacht). Die Lösung, alle Spiele am Hallo zu absolvieren, ist schon perfekt", sagt Oberholz.

Beim finalen Wochenende - am 20. und 21. Januar 2024 - der 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft rechnet Budenzauber-Experte Oberholz mit den üblichen Verdächtigen, hat aber auch zwei Geheimfavoriten auf dem Zettel.

"Natürlich muss man hier in vorderster Front die Spielvereinigung Schonnebeck nennen. Sie haben schon eine starke Mannschaft beisammen und schneiden eigentlich immer gut ab. Aber auch der ETB, der sich letztes Jahr nicht mit Ruhm bekleckert hat, ist als Oberligist zu nennen. Das gilt auch für Adler Union Frintrop. Und, klar: Die Landesligisten sind auch immer gut dabei, dies gilt auch für die Bezirksligisten wie Katernberg oder Burgaltendorf", nennt Oberholz seinen Favoritenkreis.

Er ergänzt: "Aber ich würde hier gerne auch Mannschaften wie A-Ligist Fatihspor oder B-Ligist Rot-Weiss Essen II nennen. Stefan Lorenz ist ein absoluter Hallen-Fan und wird einiges vorhaben. Und: fünf, sechs gute Spieler haben diese Mannschaften allemal. Wir freuen uns auf ein spannendes und faires Turnier in einer tollen Familien-Atmosphäre."