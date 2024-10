Bei seiner Premiere in der Europa League hielt der frühere RWE-Keeper Hendrik Bonmann seinen Kasten sauber und feierte den ersten Punkt seiner Mannschaft.

Der 3. Oktober 2024 wird für Hendrik Bonmann wohl für immer in besonderer Erinnerung bleiben. Zum Auftakt in die Gruppenphase der Europa League hatte der 30-jährige Torhüter noch die Ersatzbank beim bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad gehütet, im Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen am 2. Spieltag durfte Bonmann dann das Tor hüten.

Bei seinem Debüt hielt der Schlussmann, 1994 in Essen geboren, seinen Kasten dicht und damit den ersten Punkt für seinen Klub fest. Angefangen hat Bonmann bei Fortuna Bredeney, ehe die Knappenschmiede des FC Schalke 04 auf ihn aufmerksam wurde.

Nach fünf Jahren auf Schalke folgte dann der Wechsel in den Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. In seiner Heimatstadt gab er dann 2012 sein Senioren-Debüt, mit einem 2:1-Heimsieg über Rot-Weiß Oberhausen der perfekte Einstand.

Nach sechs Spielen in der Regionalliga West ging es dann über Borussia Dortmund II, 1860 München und die Würzburger Kickers schließlich erstmals ins Ausland. Auch mit dem Wolfsberger AC durfte Bonmann sich bereits international zeigen, allerdings scheiterten die Österreicher in der Qualifikation zur Conference League an Molde FK.

Hendrik Bonmann – Stationen: 2000 – 2004: Fortuna Bredeney 2004 – 2009: FC Schalke 04 2009 – 2013: Rot-Weiss Essen (6 Spiele) 2013 – 2017: Borussia Dortmund II (67 Spiele) 2017 – 2020: 1860 München (28 Spiele) 2020 – 2022: Würzburger Kickers (56 Spiele) 2022 – 2024: Wolfsberger AC (60 Spiele) Seit Sommer 2024: Ludogorets Razgrad (8 Spiele)

Bonmann wechselte erst im Sommer nach Bulgarien. In Razgrad liefert er sich ein Duell mit dem 34-jährigen Niederländer Sergio Padt um die Nummer eins. Derzeit liegen die beiden nahezu auf Augenhöhe und rotieren auch in der Liga durch. Während Padt in zwölf Partien zwischen den Pfosten stand, bringt es Bonmann auf acht Pflichtspiele.

Neben vier Einsätzen in der heimischen Liga war er auch der Keeper beim bitteren Aus in der Champions League Qualifikation. Nachdem sich Razgrad zunächst gegen Dinamo Batumi durchgesetzt hatte und Dinamo Minsk in Runde zwei ausschalten konnte, sah es auch gegen Qarabag Agdam lange gut aus. Beim 2:1-Auswärtssieg in Aserbaidschan legten Bonmann und Co. den Grundstein – scheiterten aber im Rückspiel, als sie in der Verlängerung komplett auseinanderfielen und noch vier Treffer kassierten. Mit einem 2:7 musste Razgrad den Gang in die Europa League antreten.

Dort geht es für die Bulgaren und ihren Essener Schlussmann am 21. Oktober beim RSC Anderlecht in Belgien weiter. Auf der Jagd nach dem ersten Dreier der Gruppenphase werden Bonmann dann womöglich auch Freunde und Verwandte aus der Heimat den nächsten besonderen Abend auf der großen Bühne verschaffen.