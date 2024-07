Kuriose Szene bei der TV-Übertragung des EM-Halbfinals zwischen den Niederlanden und England. Weil ARD-Experte Schweinsteiger abgelenkt ist, interviewt sich Moderator Bommes selbst.

Bei der Europameisterschaft sorgte Bastian Schweinsteiger in seiner Rolle als TV-Experte bei der ARD schon für so manch denkwürdigen Moment. Das jüngste Beispiel produzierte der Weltmeister von 2014 im Rahmen der Übertragung des EM-Halbfinals zwischen England und den Niederlanden am Mittwochabend (2:1).

Oder vielmehr war es Moderator Alexander Bommes, der für eine kuriose Szene sorgte. Während der Vorberichterstattung am Spielfeldrand des Dortmunder Stadions vergaß Schweinsteiger offenbar für einen Moment seine Aufgabe als Experte. Er stand plötzlich mit dem Rücken zur Kamera, hielt ein Pläuschchen mit Holland-Verteidiger Daley Blind, mit dem er ab 2015 lang zwei Jahre bei Manchester United zusammengespielt hatte.

Der von Schweinsteiger im Stich gelassene Bommes reagierte souverän. "Ich habe meinen Experten verloren, aber das ist völlig in Ordnung. Dann machen wir alleine weiter", sagte er. Eine andere Wahl lässt Schweinsteiger dem Moederator auch nicht. Im Hintergrund spricht er noch immer mit Blind, so dass Bommes improvisieren muss.

"Joa, ich hätte dann sonst die Frage an Basti gestellt, ob Spanien die beste Mannschaft ist. Ich frage ihn einfach mal", meinte der 48-Jährige - und begann dann, sich selbst zu interviewen, stellte sich dorthin, wo eigentlich Schweinsteiger stehen müsste und beantwortete seine eigene Frage.

"Ja, gut, die Spanier sind auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Auch wie sie gegen die Deutschen gespielt haben. Das war schon sehr beeindruckend. Vor allem mit der Flügelzange." Dann wiederholt Bommes das Ganze Schauspiel noch einmal. "Meinst du denn, dass die Spanier auch Thomas Müllers Karriere beendet haben?", fragte der Moderator und antwortete: "Ja, das kann ich mir vorstellen."

Erst dann - nach über 30 Sekunden - richtete sich Schweinsteigers Aufmerksamkeit wieder auf die TV-Übertragung, der Ex-Profi kehrte an die Seite von Bommes zurück und das seltsame Schauspiel hat ein Ende. Der Moderator: "Ah, da bist du wieder! Ich spiele dich gerade. Ich habe für dich gerade die Frage schon beantwortet."