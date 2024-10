Borussia Dortmund verarbeitet das bittere Pokal-Aus in Wolfsburg. Bastian Schweinsteiger kann sich einen Kommentar nicht verkneifen.

Nuri Sahin wirkte schwer angeschlagen, kein Wunder: Das bittere Pokal-Aus beim VfL Wolfsburg in der Verlängerung lag ja erst eine gute halbe Stunde zurück, als sich Borussia Dortmunds Trainer vor die Mikrofone stellte. „Wir sind extrem enttäuscht, wir müssen das alles verarbeiten und auch einen Moment für uns haben. Die Enttäuschung ist riesig, sowohl bei mir als auch bei den Spielern“, sagte der 36-Jährige.

Die BVB-Krise und die ihres Trainers geht nach dem späten Tor durch Jonas Wind in der 117. Minute der Zweitrundenpartie weiter. Drei Auswärtsspiele in der Liga hat Dortmund zuletzt verloren, nun das Ausscheiden in Wolfsburg. „Wir wollten unbedingt nach Berlin“, sagte Sahin. Dieser Traum ist geplatzt. „Alles kommt gerade zusammen, wir müssen weitermachen. Sportlich läuft es gerade nicht gut. Morgen früh geht es weiter.“

ARD-Moderator Alexander Bommes versuchte sich nach Sahins letztem Satz an einer Überleitung und spielte den Ball rüber zu ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014. „Basti, du kennst das“, so Bommes: „Wenn etwas unwiederbringlich vorbei ist in einem K.o.-Spiel, da ist ein ganz mieser Schmerz.“ Doch der ehemalige Nationalspieler lächelte nur. „So gut kenne ich das nicht“, antwortete Schweinsteiger süffisant. Siebenmal gewann der Mittelfeldspieler den DFB-Pokal, er ist hochdekoriert - und spielte genau darauf an.

Schweinsteiger befürchtet, das nun „schwierige Tage auf Dortmund zu kommen. Sie müssen die nächsten zwei, drei Spieltage abrufen, weil sonst kann schon was passieren“, sagte Schweinsteiger mit Blick auf die Krise. Insgesamt sei es „zu wenig“ gewesen, was die Borussia in Wolfsburg zeigte. Am Samstag erwartet der BVB RB Leipzig zum Spiel in Dortmund.

Dann hofft BVB-Trainer Nuri Sahin auch auf eine verbesserte Personallage. „Was ausschlaggebend war, ohne jetzt nach Ausreden zu suchen, ist, dass wir nicht die Wucht reinschießen konnten, die man von uns gewöhnt ist“, meinte Sahin nach dem Wolfsburg-Spiel, in der er nur den unter Rückenschmerzen leidenden Marcel Sabitzer als gestandenen Profi einwechseln konnte.