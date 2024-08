DFB-Pokal: Preußen Münster ohne Chance gegen VfB Stuttgart

Preußen Münster hatte im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart keine Chance. Der Erstligist gewann leicht und locker beim Zweitliga-Aufsteiger.

Der VfB Stuttgart hat den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison gefeiert und souverän die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Nach Niederlagen im Supercup bei Bayer Leverkusen (3:4 im Elfmeterschießen) und zum Auftakt der 1. Bundesliga in Freiburg (1:3) gelang dem Vizemeister von 2023/2024 durch ein 5:0 (3:0) bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster ein standesgemäßer und verdienter Erfolg.

Vor 12.673 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion trafen Angelo Stiller (7. Minute) und Ermedin Demirovic (15.) früh zu einer beruhigenden 2:0-Führung für den Favoriten aus der Bundesliga. Pascal Stenzel (35.) legte noch vor der Pause mit dem dritten Tor nach. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Nick Woltemade (72.) und Atakan Karazor (80., Handelfmeter).

Das Pokalduell war wegen der Supercup-Teilnahme der Schwaben um eineinhalb Wochen verschobenen worden. An diesem Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und Sky) schließt Meister und Supercup-Gewinner Bayer Leverkusen mit einem Auswärtsspiel beim Viertligisten Carl Zeiss Jena die erste Pokalrunde ab.

Die Preußen, die nach drei Zweitligaspielen - ein Remis, zwei Niederlagen - noch auf den ersten Sieg warten, spielen am Samstag (31. August, 13 Uhr) beim Hamburger SV wieder um Zweitliga-Punkte. Der VfB Stuttgart empfängt in der 1. Bundesliga am Samstag (31. August, 15.30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05.

Preußen Münster: Behrens - Schad, Frenkert, Paetow, Kirkeskov - Hendrix (46. Preißinger), Bazzoli (46. Kyerewaa), Makridis, Lorenz (46. Mees) - Németh (61. Amenyido), Grodowski (75. Bolay).

VfB Stuttgart: Nübel - Stenzel (75. Hendriks), Chase, Chabot, Mittelstädt (46. Krätzig) - Karazor, Stiller, Rieder (75. Diehl), Führich (61. Leweling) - Demirovic (61. Undav), Woltemade.

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

Tore: 0:1 Stiller (7.), 0:2 Demirovic (15.), 0:3 Stenzel (35.), 0:4 Woltemade (72.), 0:5 Karazor (80., Handelfmeter)

Gelbe Karten: Hendrix, Kirkeskov - Hendriks

Zuschauer: 12.672 (ausverkauft)