DFB-Pokal: Herbert Grönemeyer wird Ärmelsponsor des VfL Bochum im Pokal

Er singt nicht nur die Hymne des VfL Bochum, nun wird Herbert Grönemeyer auch noch Sponsor des Bundesligisten. Und von dieser Aktion profitieren auch soziale Einrichtungen in Bochum.

Am Sonntag (18:30 Uhr) startet der VfL Bochum beim Zweitligisten Jahn Regensburg in die DFB-Pokal-Saison. Und pünktlich vor dem Auftakt hat der VfL einen Ärmelsponsor nur für diesen Wettbewerb gefunden - und was für einen.

Denn: Herbert Grönemeyer wird in der Saison 2024/25 Ärmelsponsor des VfL im DFB-Pokal. Das Motto: „HG 4630 Bochum“ – in Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums des Sängers.

„Es war immer ein großer Traum von mir, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen. Das ist mir zwar nicht gelungen, aber ich hatte erst jüngst wieder vier tolle Konzerte dort und freue mich nun riesig, dass ich es immerhin aufs Trikot geschafft habe“, sagt Grönemeyer. „Ich wünsche dem VfL für die Pokalsaison, aber natürlich auch für die Bundesliga, den bestmöglichen Erfolg.“

Toller Nebeneffekt: Von der Aktion werden auch die „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel“ und die „Suppenküche Bochum e.V.“ profitieren: Denn zehn Euro des Verkaufspreises von 90 Euro der insgesamt 4630 Trikots (limitierte Auflage) gehen an diese beiden wohltätigen Organisationen – ebenso der komplette Betrag, der durch die Versteigerung der „Matchworn-Trikots“, die der VfL am Sonntag im DFB-Pokal sowie den eventuell folgenden Runden tragen wird, über „United Charity“ zusammenkommt.

Tim Jost, Direktor Marketing & Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL, sagt: „Wir sind unfassbar stolz darauf, dass wir mit Herbert Grönemeyer einen der bekanntesten Künstler des Landes für uns als Pokalpartner gewinnen konnten. Die Idee ist rund um seine spektakulären Konzerte in unserem Vonovia Ruhrstadion entstanden. Wir freuen uns sehr, dass unsere Mannschaft in dieser Pokalsaison mit dem legendären HG 4630 Bochum-Schriftzug auflaufen wird und wir dadurch auch noch etwas Gutes tun können.“

VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig ergänzt: „Die Stadt und die Region Bochum liegen uns – dem VfL und Herbert Grönemeyer – gemeinsam am Herzen. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr unser Pokaltrikot dazu nutzen, um wohltätige Zwecke vor Ort zu unterstützen, getreu dem Motto: Von Bochumern, für Bochumer!“

46 Trikots sind von der kompletten Lizenzspieler-Mannschaft des VfL Bochum unterschrieben, 30 weitere von Superstar Grönemeyer. Sie werden unter allen Bestellern verlost.