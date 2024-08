Der SSV Jahn Regensburg hat pünktlich zum DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum den ersten Saisonsieg geholt. Ein Ex-RWE-Spieler war gleich auffällig.

Jetzt ist auch der SSV Jahn Regensburg in der zweiten Liga angekommen: Nach dem 0:2 bei Hannover 96 zum Auftakt hat der Jahn im zweiten Anlauf den ersten Saisonsieg geholt. Am Freitag, 9. August, gab es einen 1:0-Sieg gegen Mit-Aufsteiger SSV Ulm 1846.

Dabei mit von der Partie: Kai Pröger, der im 4-2-3-1 auf dem rechten Flügel zum Einsatz kam. Der 32-Jährige, im Sommer ablösefrei gekommen, ist beim Jahn direkt gesetzt. In beiden Zweitligaspielen stand er von Beginn an auf dem Feld. Der Schritt in die zweite Liga scheint sich bezahlt zu machen.

Denn nach unseren Infos hatte sich auch Rot-Weiss Essen mit einer Rückholaktion seines Ex-Spielers beschäftigt, die letztlich aber nicht zustande kam. Pröger sagte RWE ab und wechselte nach Bayern.

60 Spiele absolvierte der Rechtsaußen von Sommer 2017 bis Winter 2019 für RWE, erzielte 18 Tore und gab acht Vorlagen. Im Winter 2019 gelang ihm dann der Sprung zum SC Paderborn in die 2. Liga, wo er sich seither etablierte. Nach dreieinhalb Jahren bei den Ostwestfalen ging es dann im Sommer 2022 zu Hansa Rostock, ehe er sich im Sommer nun dem Jahn anschloss.

Mit dem VfL Bochum kommt nun ein Gegner im Pokal, gegen den eine Überraschung sicherlich nicht ausgeschlossen ist. Das Team von Peter Zeidler präsentierte sich in der Vorbereitung zwar stark - gewann zuletzt etwa mit 6:0 gegen den französischen Erstligisten AC Le Havre - bangt aber um seinen Abwehrchef Ivan Ordets.

Der musste bei jener Generalprobe ausgewechselt und noch in Frankreich untersucht werden. Ob er gegen den Jahn und zum Bundesligastart eine Woche später zur Verfügung stehen wird? Zur Stunde ungewiss.

Tickets gibt es jedenfalls noch einige. Auf der gesamten Hans-Jakob-Tribüne sind für das Duell am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, noch Stehplätze zu haben. Auch im Rest des Jahnstadions sind noch Plätze frei.

Die Fans des VfL Bochum haben derweil den Gäste-Stehblock erwartungsgemäß gefüllt. Für den Sitzplatzbereich sind im freien Verkauf dagegen noch Tickets zu haben.