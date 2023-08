Am Sonntag ist es soweit: Rot-Weiss Essen trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Hamburger SV. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.

Fünfmal standen sich Rot-Weiss Essen und der Hamburger SV bereits im DFB-Pokal gegenüber. Die Bilanz: zwei Siege für RWE, dreimal behielt der HSV die Oberhand. Am kommenden Sonntag (13. August, 13 Uhr) kommt es dann an der ausverkauften Essener Hafenstraße zum sechsten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs im Pokal-Wettbewerb.

Zuletzt waren die Rot-Weissen 2020/21 im DFB-Pokal vertreten, wo die Reise sensationell bis ins Viertelfinale ging. Für das Erreichen der 2. Runde würde ein Preisgeld von 431.200 Euro warten. Aber klar: RWE ist in diesem Highlight-Spiel nur der Außenseiter.

Während die Essener in der vergangenen Saison erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der 3. Liga feiern konnten, scheiterte der HSV bereits zum zweiten Mal in Serie in der Relegation zum Bundesliga-Aufstieg. Auch in dieser Spielzeit zählt Hamburg wieder zu den Aufstiegsfavoriten.

Wie gut der einstige Bundesliga-Dino ist, bewies die Elf von Chefcoach Tim Walter beim Saisonauftakt gegen den Absteiger FC Schalke 04. In einem unterhaltsamen Spiel brannte der Zweitligist ein wahres Offensivfeuerwerk ab und gab 31 Torschüsse ab. Nach intensiven 99 (!) Minuten siegte der HSV völlig verdient mit 5:3.

Die bisherigen 5 DFB-Pokal-Duelle zwischen RWE und dem HSV 1. 6:1-Sieg für RWE (1953, Viertelfinale) 2. 5:3-Sieg für RWE (1972, 1. Runde, Hinspiel) 3. 5:0-Sieg für den HSV (1972, 1. Runde, Rückspiel) 4. 3:1-Sieg für den HSV (1988, Achtelfinale) 5. 3:0-Sieg für den HSV (2008, Achtelfinale)

Im darauffolgenden Auswärtsduell beim Karlsruher SC sah es lange Zeit nach dem zweiten Sieg aus, aber der KSC konnte in der Nachspielzeit das 2:2 erzielen. Trotzdem ist der Saisonstart der Hamburger mit vier Punkten aus zwei Partien geglückt.

RWE wird am Sonntag auf eine spielstarke, temporeiche und offensiv eingestellte Mannschaft treffen. Der HSV pflegt allerdings auch eine sehr riskante Spielweise und ist dadurch für individuelle Fehler anfällig. Es gibt also durchaus Chancen, die Hanseaten zu ärgern.

Damit das gelingt, muss Essen auf ein Duo besonders aufpassen: Robert Glatzel und Laszlo Benes befinden sich seit dem Saisonstart in einer hervorragenden Verfassung. Top-Torjäger Glatzel traf in zwei Spielen dreimal und bereitete ein Tor vor. Mittelfeldmotor Benes kommt sogar auf drei Tore und zwei Vorlagen. Beide Leistungsträger erzielten damit sechs der sieben HSV-Treffer und sind die Top-Scorer der 2. Liga. Schon in der letzten Saison waren Glatzel und Benes zusammen an 41 Toren direkt beteiligt.

Eine Sache ist klar: Wenn Rot-Weiss Essen die Überraschung packen will, müssen sie diese beiden Unterschiedsspieler in den Griff bekommen...