Am kommenden Sonntag steigt in der Westfalenliga 2 das Derby zwischen Westaflia Herne und dem DSC Wanne-Eickel. Trainer Christian Knappmann erwartet zwei Siege in der Englischen Woche.

Für Westfalia Herne steht in der Westfalenliga 2 eine anspruchsvolle Englische Woche an. Am vergangenen Sonntag konnte die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann einen 5:3-Erfolg gegen Wacker Obercastrop feiern.

Nach der vorherigen Niederlage gegen die TSG Sprockhövel war dieser Sieg für Herne elementar wichtig, um oben dranzubleiben. Nach dem Sieg steht die Mannschaft mit 13 Punkten aus acht Spielen auf dem siebten Tabellenplatz, hat auf den Zweitplatzierten aber nur zwei Punkte Rückstand.

Doch der 5:3-Erfolg von Herne war nicht so klar, wie er scheint. Herne lag bereits nach 20 Minuten mit 0:2 zurück und musste eine entsprechende Aufholjagd starten. Knappmann sah trotz Rückstand keinen schlechten Start seiner Jungs: „Wir haben richtig gut angefangen und hatten viel Ballbesitz. Wir sind dann durch eine Kontersituation und ein Traumtor aus dem Nichts in Rückstand geraten“, bilanziert er den Beginn seiner Mannschaft. Trotz des Schocks schaffte es seine Mannschaft, das Spiel zu drehen und am Ende endgültig zu entscheiden.

Für den 43-Jährigen war vor allem eine Sache entscheidend: „Wir haben unser Spiel weiter durchgezogen. Wir sind nicht hektisch geworden, sondern haben unsere Leistung nach dem Rückstand sogar noch einmal gesteigert. Die Jungs haben sich diesen Sieg definitiv verdient.“

Für Westfalia Herne geht es nun Schlag auf Schlag. In zwei weiteren Partien in dieser Woche will die Mannschaft die nächsten Siege einfahren. Am Donnerstag (3. Oktober) gastiert Westfalia Herne ab 15 Uhr beim Bezirksligisten CF Kurdistan. Der 43-Jährige: „Uns ist klar, dass wir der Favorit sind. Aber CF Kurdistan hat in der ersten Runde bereits einen Westfalenligisten rausgehauen. Wir müssen sie ernst nehmen. Wir erwarten zudem sehr viele Zuschauer und dürfen uns von dieser Atmosphäre und der angeheizten Stimmung nicht verunsichern lassen.“

Am Sonntag steigt dann eines der Highlight-Spiele in der Westfalenliga 2. Westfalia Herne empfängt den DSC Wanne-Eickel zum Traditionsderby. „Für den Verein und das Umfeld ist dieses Derby natürlich immer etwas ganz Besonderes“, erklärt Knappmann die Brisanz dieses Duells.

Allerdings stellt er auch klar: „Am Ende ist es für uns nur ein weiteres Spiel, das wir gewinnen wollen, um oben dranzubleiben. Wir bereiten uns gleich seriös auf jedes Duell vor und machen dort keinerlei Unterschiede. Aber natürlich freuen wir uns, dass vermutlich mehr Zuschauer da sein werden.“ Wanne-Eickel steht mit zehn Punkten aus acht Partien auf dem zehnten Tabellenplatz. Nach der Niederlage gegen die TSG Sprockhövel glaubt Knappmann, dass Wanne-Eickel auf Wiedergutmachung aus ist. „Auch aufgrund der engen Tabelle wird sich der DSC mit allem, was sie haben, dagegen wehren, dieses Spiel zu verlieren. Wir wollen allerdings unsere gute Heimbilanz (vier Spiele, zehn Punkte) nutzen und den nächsten Sieg einfahren."