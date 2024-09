Die SpVgg Horsthausen ist gut in die neue Saison der Westfalenliga 2 gestartet. Trainer Marc Gerresheim zeigt sich entsprechend zufrieden.

Auf drei Remis und eine Niederlage folgten für die SpVgg Horsthausen zuletzt gegen den SV Hohenlimburg und den BSV Schüren zwei Siege. Nach sechs Spieltagen steht die Mannschaft von Marc Gerresheim mit neun Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

Nachdem die SpVgg Horsthausen die vergangene Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz beendete, möchte man dieses Jahr die Platzierung der vergangenen Saison bestätigen. Wobei das aber nicht im Vordergrund steht. "Der endgültige Tabellenplatz ist für uns gar nicht so entscheidend, wir wollen uns aber natürlich wieder relativ weit oben in der Tabelle sehen", erklärte Gerresheim und ergänzte: "Hauptsächlich geht es darum, eine sorgenfreie Saison zu spielen, in der wir uns konstant weiterentwickeln. Die Liga ist aber so eng und ausgeglichen, dass alles passieren kann. Aber gerade aufgrund des Starts mit nur einer Niederlage in sechs Spielen erkennen wir die Tendenz, dass wir uns Spiel für Spiel weiterentwickeln.“

Folglich zeigt sich der Trainer zufrieden: "Die Punkteausbeute entspricht nicht unserer Leistung. Die Spiele, die wir unentschieden gespielt haben, hätten wir im Nachhinein auch alle gewinnen können."

Die Chance, die Siegesserie auf fünf Pflichtspiele zu erhöhen, hat die SpVgg Horsthausen am Sonntag. Dann ist um 15 Uhr der zweitplatzierte FC Iserlohn (sechs Spiele, elf Punkte) zu Gast.

"Der FC Iserlohn ist eine Mannschaft mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit. Für uns wird es darum gehen, viele Bälle zu erobern", blickt Gerresheim auf das Spiel und betont: "Wir wollen sie vor eine echte Aufgabe stellen und wissen, dass alles offen ist. In dieser Liga muss man sich auf jeden Gegner gleichermaßen vorbereiten, da ist es egal, ob der Tabellenerste oder der Tabellenletzte kommt."

Für diese anspruchsvolle Aufgabe kann Gerresheim auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen. Er erklärt: "Es gibt natürlich immer wieder Ausfälle. Aber egal, wie viele Ausfälle es sind, die Jungs, die da sind, werden immer alles geben, um zu gewinnen. Deswegen bin ich bei diesem Thema ziemlich entspannt und möchte mich eher auf die Jungs konzentrieren, die da sind.“

Ein wichtiger Spieler, der am Sonntag den Unterschied machen könnte, ist Mahmud Siala. Dieser konnte in den sechs Ligapartien bereits viermal treffen.

Gerresheim zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung seines Stürmers: "Er ist für unser Spiel natürlich enorm wichtig. Er hat sportlich und auch charakterlich einen riesigen Schritt gemacht. Er ist mittlerweile ein echter Führungsspieler mit einer sehr positiven Erscheinung."