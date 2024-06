Nach einer weiteren durchwachsenen Saison steht der DSC Wanne-Eickel vor vielen Aufgaben. Neuzugang Marius Speker und eine neue Spielidee sollen die Wende bringen.

Der DSC Wanne-Eickel schnitt zum zweiten Mal infolge auf dem 13. Tabellenplatz ab. Damit spielte der DSC zwei Jahre hintereinander gegen den Abstieg, welchen das Team von Trainer Pascal Beilfuß nur um einen Tabellenplatz entkam.

Beilfuß zog folgendes Fazit: "Es war eine durchwachsene Saison. Uns war schon vorher klar, dass es extrem schwer wird. Obwohl wir gut in die Saison starteten, sind wir in der Rückrunde unnötig in der Tabelle abgerutscht. Wir haben oft nach Führungen Punkte liegengelassen und hätten eigentlich nicht so lange zittern müssen, auch wenn wir verdient unten standen. Am Ende war ich einfach froh, dass die Saison vorbei war und wir die Klasse halten konnten."

Die Probleme sah der 32-jährige Trainer vorrangig in der Kaderzusammensetzung. "Wir hatten zu viele junge Spieler, uns hat Erfahrung gefehlt." Probleme, welche allerdings laut Beilfuß behoben wurden.

"Wir sind mit der Kaderplanung fertig und sehr zufrieden. Wir konnten den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft erhöhen und Defizite in der Kaderbreite beheben." Letztes Jahr konnte er ab der 60. Spielminute "nicht mehr nachlegen, wie wir es uns gewünscht hätten." Auch so erklärte der Trainer die vielen Punktverluste nach Führungen.

"Defensiv waren wir zufrieden, aber offensiv hing zu viel von Xhino Kadiu ab", erklärte Beilfuß. Eine sehr zutreffende Analyse, da der Stürmer insgesamt 21 der 45 Tore erzielte. Dieses Problem soll unter anderem der neue Stürmer Marius Speker lösen.

"Mit Marius kommt ein neuer Stürmer, von dem wir uns neue Offensivpower erhoffen. Wenn Xhino Kadiu nicht trifft, dann trifft keiner. Das muss sich ändern." analysierte der DSC Trainer.

Allerdings sollen nicht nur neue Spieler, sondern auch eine neue Spielidee zum Erfolg beitragen. "Die Spielanlage soll mutiger werden, wir brauchen mehr Spieler vor dem Ball. In der abgelaufenen Saison haben wir uns oft zu konservativ verhalten. Das muss sich ändern, wenn wir offensiv erfolgreicher werden wollen." sagt Wanne-Eickel-Trainer Beilfuß.

Einzig der Abgang von Mittelfeldakteur Ozun Simsek kam "überraschend". Hier wolle der DSC aber nicht mehr unbedingt einen Neuzugang verpflichten, wenn es nicht passe. "Wir beobachten den Markt in Ruhe, müssen aber keinen Sechser oder Achter holen, da wir dort gut aufgestellt sind."

Der DSC Wanne-Eickel startet am Sonntag, 30. Juni, mit einer Leistungsdiagnostik und am Montag, 1. Juli, mit dem ersten regulären Training in die Vorbereitung. Während der Vorbereitung sollen zusätzlich Mannschaftsabende und verschiedene Teambuilding-Maßnahmen stattfinden.