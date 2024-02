Der SV Wacker Obercastrop sucht den Weg in Richtung Tabellenspitze. Dieser führt zunächst über Traditionsklub DSC Wanne-Eickel. Der Rückrundenauftakt soll gelingen.

Die Ambitionen sind klar gesteckt beim SV Wacker Obercastrop: Wenn möglich, dann soll der Aufstieg am Ende im Saisonzeugnis stehen. Aktuell ist Obercastrop auf einem guten Weg. Trotz des sechsten Tabellenplatzes sind es gerade einmal vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, den Holzwickeder Sport Club.

Somit sind die Aufstiegshoffnungen und Träume noch längst nicht an Wacker vorbeigezogen. Alles steckt noch in der eigenen Hand. Solange die Hausaufgaben erledigt werden, bleibt die Chance bis zum Schluss bestehen.

Neu-Coach Björn-Hendrik Brinkmann, der zuletzt noch die zweite Garde trainierte und mit Ablauf der Saison dorthin wieder zurückkehren soll, hat dieselbe Sichtweise: "Die Liga ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Die Chance ist definitiv da und es sieht nicht danach aus, als würde es ein Team geben, welches als wirklicher Vorreiter vorne wegläuft. Wir haben die Ambitionen und auch die Qualität, um oben anzugreifen. Für den Verein wäre die Oberliga ein richtig tolles Ding."

Der DSC Wanne-Eickel wird sich bei diesem Vorhaben selbstverständlich in den Weg stellen. Der nächste Ligagegner vom Großkreutz-Klub ist auf Platz elf und mit nur fünf Punkten Abstand auf die untersten Plätze noch lange nicht gerettet und benötigt ebenfalls jeden Zähler.

Eine mit Sicherheit kuriose Konstellation. Da sieht man sich schnell wieder. Björn-Hendrik Brinkmann

Brinkmann ist sich dessen bewusst und erwartet eine hartnäckige Partie: "Es ist ein Derby direkt nach der Winterpause. Das ist erstmal ein echt schöner Spielplan. Wir haben richtig Bock und ich erwarte eine extrem enge Kiste."

Das Aufeinandertreffen in der Liga soll nicht das letzte Wiedersehen mit Wanne-Eickel in dieser Saison sein. Gegen den DSC geht es für Obercastrop nämlich auch am 28. Februar im Pokal. "Eine mit Sicherheit kuriose Konstellation. Da sieht man sich schnell wieder."

Brinkmann räumt ein: "Der Pokal hat bei uns in Obercastrop einen hohen Stellenwert. Letztes Jahr sind wir im Finale gescheitert. Ich möchte mich allerdings jetzt noch nicht auf das Pokalspiel fokussieren. Bis dorthin sind noch zwei Wochen zu gehen und vorerst wartet ja das Spiel in der Liga auf uns."