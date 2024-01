Concordia Wiemelhausen hat drei neue Spieler unter Vertrag genommen. Sie sollen dabei helfen, die gute Saison in der Westfalenliga 2 weiter so zu gestalten.

Concordia Wiemelhausen hat sich in dieser Saison zu einem der Spitzenteams in der Westfalenliga 2 entwickelt. Der Aufstieg in die Oberliga Westfalen ist beim bescheidenen Bochumer Klub kein Thema. Dennoch haben die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Uwe Gottschling für die restliche Saison noch einmal ein wenig am Kader geschraubt.

Da Abwehr-Dauerbrenner Nicolas Hoffmann erstmal nicht weiter zur Verfügung steht, herrschte in der Defensive Nachbesserungsbedarf. Diese Lücke soll der erst 19-jährige Goudy Mohammed füllen. Seine Karriere begann der Verteidiger bei Westfalia Herne. Danach wechselte er in den Nachwuchs von Rot-Weiss Essen und spielte dort unter Trainer Vincent Wagner.

Darauf wechselte er zum VfL Osnabrück und stieg dort mit der U19 in die Bundesliga auf. In dieser Zeit wurde Mohammed auch für die U19-Nationalmannschaft Syriens nominiert und bestritt dort drei Spiele. Nach seiner Station in Osnabrück wechselte er zum Mittelrheinligisten SpVg Vrechen 20. Nun wird er zur Rückrunde für Concordia Wiemelhausen auflaufen.

Zwei Spieler kommen von der Liga-Konkurrenz

Aber auch weiter vorne haben die Bochumer nachgelegt. Zwei weitere 19-Jährige werden den Kader verstärken. Yasin Akman und Jongmin Park kommen dabei beide vom finanziell arg angeschlagenen Ligakonkurrenten Hombrucher SV. Beide waren beim Dortmunder Klub Stammspieler.

Zusätzlich werden Dario Habelok und Tom Greiber aus der vereinseigenen U19 in den Seniorenbereich vorrücken.

Neben Hoffmann haben zum 1. Januar auch Louis Reitemeier (SV Sodingen), Marco Tiemann (Firtinaspor Herne) und Soner Aydin (Ziel unbekannt) Concordia Wiemelhausen verlassen.

Auf der Trainerposition hat der Klub nun auch schon die ersten Weichen für das Jahr gestellt. Carsten Droll, der die Mannschaft zum Start der Saison übernommen hatte, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. An seiner Seite wird weiterhin Steffen Köhn als Co-Trainer fungieren.