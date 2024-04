Westfalenliga 2: Aufstieg oder nicht - Wiemelhausens Kaderplanung ist identisch

Concordia Wiemelhausen führt die Tabelle der Westfalenliga 2 an. Zuletzt gab es einen wichtigen Sieg gegen den Holzwickeder SC, doch der Trainer stapelt erstaunlich tief.

Zu Beginn der Saison war das Ziel von Concordia Wiemelhausen der Klassenerhalt in der Westfalenliga 2. Nach 23 Spieltagen steht man auf dem ersten Tabellenplatz und fuhr am vergangenen Sonntag einen wichtigen Sieg gegen den zuvor zweitplatzierten Holzwickeder SC ein.

Es bahnt sich ein Aufstiegskrimi an. Nur fünf Punkte trennen Tabellenführer Wiemelhausen und den fünftplatzierten Lüner SV. Auf die Concordia warten noch drei Mannschaften innerhalb der Top Fünf. Nach dem Sieg gegen Holzwickede sollte man davor keine Angst haben.

Für Wiemelhausen-Trainer Carsten Droll ist der Aufstieg allerdings weiterhin kein Thema: "Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Wir haben die Klasse gehalten, das ist unser Ziel gewesen." Die fast abgeschlossene Kaderplanung hat dementsprechend Liga-unabhängig stattgefunden.

Wenn wir hochgehen, gehen wir mit demselben Kader in die Oberliga und wenn wir nicht hochgehen, freuen wir uns genauso über eine sensationelle Saison. Carsten Droll

Zwar verhält sich der 49-Jährige in Sachen Aufstieg zurückhaltend, doch in der Realität befindet sich Wiemelhausen in der Pole-Position im Kampf um die Oberliga. Zwei Punkte Vorsprung auf Platz zwei und zuletzt ein 2:0 gegen den zuvor engsten Konkurrenten Holzwickede belegen das.

Schon am Wochenende kann man einen weiteren großen Schritt in Richtung Oberliga machen, wenn man beim viertplatzierten SV Westfalia Soest zu Gast ist. Im Hinspiel gab es Zuhause einen klaren 4:1 Sieg.

Concordia hat alles selbst in der Hand. Auch gegen Wacker Obercastrop (derzeit Zweiter mit zwei Punkten Rückstand) gibt es am 27. Spieltag noch ein direktes Duell. Die letzte Niederlage der Elf von Trainer Droll liegt über einen Monat zurück. Auf das 1:2 gegen den Hombrucher SV folgten vier Siege in Serie.

Auch die Bilanz der direkten Duelle gegen die Top-Teams spricht klar für Wiemelhausen. Drei Siege (Soest, Obercastrop, Holzwickede), ein Unentschieden (Lüner SV) und eine Niederlage (Hinspiel Holzwickede).

Das klingt nach Favorit im Aufstiegsrennen, auch wenn der Trainer lieber defensive Töne an den Tag legt.