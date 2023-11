Westfalenliga 2: Wiemelhausen lässt wichtige Punkte liegen - Wanne-Eickel nur Remis

Drama pur am 14. Spieltag der Westfalenliga 2: Concordia Wiemelhausen verpasst den achten Saisonsieg nur um Minuten. TuS Erndtebrück ist auf Kurs Wiederaufstieg

Concordia Wiemelhausen dürfte den 14. Spieltag in der Westfalenliga 2 möglichst schnell vergessen wollen. Das Team von Trainer Carsten Droll erlebte beim Lüner SV ein Wechselbad der Gefühle. Erst drehten die Bochumer einen 0:2-Rückstand in ein 3:2. Tim Wasserloos hatte in der 87. Minute den scheinbaren Siegtreffer erzielt. Doch Rene Lindner glich noch in der 96. Minute umjubelt zum 3:3 aus.

Deutlich weniger dramatisch war das Herner Derby zwischen dem SV Sodingen und der SpVgg Horsthausen. Die Sodinger konnten das 1:0 aus der ersten Halbzeit über die Zeit bringen.

Das Drama-Level stieg wieder etwas beim Spiel des BSV Schüren gegen den FC Iserlohn. Die Gäste hatten zur Pause eine komfortable 3:0-Führung herausgeschossen. Doch die Schürener kamen kurz vor Schluss noch auf 2:3 heran. Erst kurz vor Schluss machten die Iserlohner mit dem 4:2 den Deckel drauf.

Der Holzwickeder SC hat indes mit einem 2:0 im Verfolgerduell beim SV Wacker Obercastrop den Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt, zog an der Mannschaft um Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz vorbei und steht nun auf dem dritten Platz.

Der DSC Wanne-Eickel findet derweil weiterhin nicht in die Spur. Die Mannschaft von Trainer Pascal Beilfuß kam nicht über ein 1:1 gegen den SV Westfalia Soest hinaus. Xhino Kadiu hatte die Wanne-Eickeler mit 1:0 in Führung gebracht (67.), doch Simon Kötter (86.) konnte noch ausgleichen.

Die Ergebnisse im Überblick SC Obersprockhövel – RSV Meinerzhagen 1:0 (0:0) TuS Erndtebrück – SC Neheim 6:1 (2:0) SV Sodingen – SpVgg Horsthausen 1:0 (1:0) Lüner SV – Concordia Wiemelhausen 3:3 (1:0) BSV Schüren – FC Iserlohn 2:4 (0:3) FC Lennestadt – Hombrucher SV 2:0 (1:0) SV Wacker Obercastrop – Holzwickeder SC 0:2 (0:0) DSC Wanne-Eickel – SV Westfalia Soest 1:1 (0:0)

Der FC Lennestadt sendete ein Lebenszeichen in der Abstiegszone und gewann gegen den Hombrucher SV mit 2:0.

Bereits am Freitag hatte Tabellenführer TuS Erndtebrück den Tabellenletzten SC Neheim mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. Der Oberliga-Absteiger ist auf dem besten Weg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Ebenfalls am Freitag gewann der SC Obersprockhövel mit 1:0 gegen den RSV Meinerzhagen