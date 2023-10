Concordia Wiemelhausen: Droll vor Topspiel: “Die haben sich derbe was vorgenommen”

Concordia Wiemelhausen ist Zweiter in der Westfalenliga 2. Von einem möglichen Aufstieg möchte Trainer Carsten Droll aber nichts hören - auch vor dem anstehenden Topspiel nicht.

Nach zwölf Spieltagen steht Concordia Wiemelhausen in der Westfalenliga 2 auf dem zweiten Platz, punktgleich mit der Tabellenspitze, dem TuS Erndtebrück. Vom Aufstieg redet Trainer Carsten Droll aber nicht: “Das ist bei uns in der Mannschaft aktuell kein Thema. Über einen möglichen Aufstieg redet hier keiner.“

“Wir haben 25 Punkte - damit könnten wir noch absteigen. Die Saison ist noch jung. Wir freuen uns natürlich, dass wir da oben stehen und genießen jedes Spiel. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen und das vergessen wir nicht”, erklärt der Wiemelhauser Trainer.

Ausruhen könne man sich in Bochum nicht: “Wir müssen in jeder Partie an unsere Leistungsgrenze gehen und das schaffen wir bisher ganz gut. Wenn wir unsere Leistungen nicht bringen und denken, dass wir schon alles erreicht haben, dann lassen wir auch Punkte liegen. Das ist aber gerade nicht der Fall”, warnt Droll.

Die Bilanz der Concordia spricht für sich: sieben Siege, vier Unentschieden und nur ein Mal musste sich die Mannschaft von Droll in dieser Saison bisher geschlagen geben. In den letzten vier Spielen konnte die Concordia jeweils punkten. Daran soll angeschlossen werden.

Droll hofft, "dass wir mithalten können"

Die Möglichkeit dazu haben die Wiemelhauser am kommenden Spieltag. Am Sonntag (14:30 Uhr) ist der Tabellenführer, der TuS Erndtebrück, zu Gast. Droll mit Blick auf das Topspiel: “Ich hoffe, dass wir mithalten können. Das ist ein schwerer Gegner. Erndtebrück wurde vor Saisonbeginn oft als potenzieller Aufsteiger genannt. Ich glaube, die haben sich derbe was vorgenommen. Wir wollen uns in der Partie beweisen und gehen mit viel Selbstvertrauen darein.”

Der Schlüssel zum bisherigen Erfolg sei die gute Stimmung im Kader. “Dass es bei uns aktuell so gut läuft, kann man jedem einzelnen in der Mannschaft zuschreiben. Das sind nicht nur einzelne Spieler, sondern alle zusammen. Wir haben viel Spaß miteinander. Die Jungs geben jede Woche Gas und wissen auch, dass sie in jeder Partie aufs Neue alles geben müssen. Das ist für einen Trainer eine sehr luxuriöse Position.”