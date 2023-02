Westfalenliga 2: Topspiel endet für Spieler von Brünninghausen im Krankenhaus

Am 18. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2 trennten sich der FC Brünninghausen und Türkspor Dortmund mit 0:0. Für einen Spieler von Brünninghausen endete das Derby im Krankenhaus.

Nach dem furiosen 5:0-Erfolg von Türkspor Dortmund gegen den FC Brünninghausen im Hinspiel endete das Rückspiel beider Mannschaften am 18. Spieltag mit 0:0. Durch das Unentschieden bleibt Brünninghausen Tabellenführer der Westfalenliga Staffel 2. Türkspor Dortmund bleibt weiterhin Verfolger Nummer eins.

Während der Partie wären die Gäste beinahe kurz nach dem Anpfiff in Führung gegangen, jedoch ließ TSD-Spieler Santiliano Braja die gute Chance zur frühen Führung ungenutzt. Danach verlief ein Großteil der ersten Hälfte ohne nennenswerte Highlights und Türkspor hatte mehr Spielanteile. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es jedoch nochmal eng. Nach einem Angriff der Gastgeber scheiterte Florian Gondrum am überragend reagierenden Muhammed Acil im Tor der Gäste.

In Halbzeit zwei übernahm Brünninghausen mehr und mehr das Ruder, jedoch konnte die Mannschaft von Cheftrainer Rafik Halim den ausgeübten Druck nicht in Tore umwandeln. In der 74. Minute flog FC-Spieler Onur Tekin mit Gelb-Rot vom Platz, doch auch die Gäste konnten trotz anschließender Überzahl kein Tor erzielen.

Danach folgte ein Schockmoment aus Sicht des FC. Jan-Nils Bachmann verletzte sich kurz nach seiner Einwechslung ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Alles weitere zur Partie zum Nachlesen gibt es hier.

„Er hat etwas in seinem Knie knacken gehört und es hörte sich auch gar nicht gut an. Es tut mir schrecklich leid für den Jungen, weil er erst gerade wieder fit geworden ist. Er hatte bereits in den vergangenen Wochen und Monaten kleinere Verletzungen, aber das ist natürlich ganz besonders bitter”, erklärte Halim in Bezug auf den verletzten Bachmann.

„Es stand zwar Topspiel drauf, aber es war kein Topspiel drin”

Auf Seiten der Gäste war Türkspor-Trainer Sebastian Tyrala nach der Nullnummer seiner Mannschaft wenig begeistert vom Spiel. Aus Sicht des ehemaligen BVB-Spielers haben die Zuschauer keinen guten Fußball geboten bekommen.

„Es war kein schönes Spiel. Es stand zwar Topspiel drauf, aber es war kein Topspiel drin. Es war aus fußballerischer Sicht von beiden Seiten einfach zu wenig und es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Es gab wenig gute Aktionen und kaum Spielfluss, dazu viele Unterbrechungen und Fouls. Unterm Strich hat es keinen Spaß gemacht, bei dieser Partie zuzuschauen", bilanzierte Tyrala nach dem torlosen Unentschieden.

FC-Trainer Halim hätte nach der Leistungssteigerung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang hingegen gerne einen Dreier eingefahren. „In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen und wir haben auch ein bisschen Respekt gespürt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann das klar bessere Team mit den besseren Torchancen. Wenn es einen Sieger hätte geben müssen, dann wären wir es gewesen, jedoch geht das 0:0 in Ordnung und wir nehmen den Punkt gerne mit”, erklärte Halim nach der Partie.