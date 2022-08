Westfalenliga: Fünf Teams mit Top-Start, Absteiger noch punktlos

Die ersten beiden Westfalenliga-Spieltage sind rum. Fünf Teams aus beiden Staffeln sind perfekt gestartet, fünf Teams stehen noch ohne Punkte da.

In der Westfalenliga fiel die erste Entscheidung schon vor dem Saisonbeginn. Die IG Bönen zog in der Staffel 1 zurück, da der Aufsteiger keinen einzigen Spieler halten konnte.

Damit steht der erste von drei Absteigern bereits fest. Wen es sonst noch treffen wird, das ist nach den ersten zwei Spieltagen natürlich noch nicht abzusehen. Klar ist aber bereits, dass sich Borussia Emsdetten und die zweite Mannschaft des SV Rödinghausen steigern müssen, um nicht in Gefahr zu geraten.

Beide stehen nämlich noch ohne Punkte da. Der SVR II kassierte zuletzt eine herbe 1:6-Pleite gegen die Spvgg. Erkenschwick, zuvor lief es knapper beim 0:1 gegen Westfalia Kinderhaus. Emsdetten hat nach Niederlagen gegen den Lüner SV (0:2) und SV Mesum (1:2) immerhin das etwas bessere Torverhältnis.

Ganz anders die Lage am anderen Ende der Tabelle. Da grüßen Erkenschwick und Lünen nämlich ohne Punktverlust von der Spitze. Beide hatten die Vorsaison im Mittelfeld abgeschlossen. Neben dem 6:1 bei Rödinghausen besiegte Erkenschwick den Absteiger TuS Haltern mit 3:1. Lünen fertige erst Preußen Espelkamp mit 6:1 ab und schlug dann, wie erwähnt, Emsdetten 2:0.

In der Parallelgruppe haben gar drei Mannschaften die volle Ausbeute eingefahren. Der DSC Wanne-Eickel, SV Sodingen und FC Brünninghausen sind optimal aus den Startlöchern gekommen. Der ambitionierte Aufsteiger Türkspor Dortmund sowie FC Lennestadt folgen, sie sind mit vier Punkten ebenfalls noch ungeschlagen. So steigt am dritten Spieltag bereits ein kleines Topspiel, wenn Brünninghausen am Samstag (18 Uhr) im Dortmunder Derby bei Türkspor gastiert.

Gar nicht gut sieht es derweil bei einem Team aus, das in der letzten Spielzeit noch in der Oberliga unterwegs war. Absteiger Holzwickeder SC hat die ersten beiden Partien verloren - ebenso wie der SV Wacker Obercastrop und Concordia Wiemelhausen.

In Wiemelhausen dürfte vor allem die Defensive sorgen bereiten. In beiden Spielen gab es vier Gegentore. Zum Start kämpften sich die Bochumer nach 0:4-Rückstand gegen den FC Lennestadt immerhin bis auf 3:4 ran. Beim 1:4 gegen Wanne-Eickel am letzten Wochenende war die Concordia aber chancenlos.