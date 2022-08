Westfalenliga: Der erste Verein hat seine Mannschaft schon zurückgezogen

Schon vor dem ersten Spieltag stand in der Westfalenliga I der Rückzug einer Mannschaft fest.

Am letzten Wochenende gab es auch den Startschuss in den beiden Westfalenligen. In der Westfalenliga I ging es dabei allerdings mit einem Spiel weniger los als geplant.

Denn der erste Rückzug in der Liga ist bereits perfekt Die IG Bönen, die bei Grün-Weiß Nottuln in die Spielzeit starten sollte, hat ihre erste Mannschaft zurückgezogen. Am letzten Donnerstag gab der Klub das bereits bekannt, nachdem zuvor etliche Spieler dem Landesliga-Aufsteiger den Rücken kehrten. Der Grund: Der Hauptsponsor stand nicht mehr zur Verfügung, zuletzt gab es keinen Spieler mehr im Kader von Bönen, da sich alle Akteure abgemeldet hatten.

Alle Versuche, doch noch eine Mannschaft zu stellen, scheiterten. Nach dem Aufstieg eine traurige Entwicklung für den Verein, der in der kommenden Saison 2023/24 versuchen will, in der Landesliga zu starten.

Der erste Absteiger steht damit fest, sportlich gibt es nun nur noch zwei weitere Absteiger. Gegenüber dem "Westfälischer Anzeiger" betonte Vorstandsmitglied Gültekin Ciftci: „Wir haben bis zum Schluss gewartet und gehofft, dass uns noch Sponsoren unterstützen. Aber jetzt mussten wir eine Entscheidung treffen.“

Sein Zusatz: "Schade, dass die Spieler kurzfristig alle gegangen sind. Wir hatten gehofft, dass sie uns bis zur Winterpause treu bleiben und schauen, wie dann die Situation ist. Das war leider nicht der Fall.“

Ciftci wird auch bei sport-kreisunna.de zitiert. Dort heißt es mit Blick in die Zukunft: "Wir wollen einen Neuaufbau mit neuen Strukturen und auch kurzfristig einen neuen Vorstand. Dazu wird es Vorstandswahlen geben."

Bei der 2. Mannschaft der IG Bönen gibt es keine Veränderungen, hier sollen die Partien in der Kreisliga A wie geplant stattfinden.