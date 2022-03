Der FC Brünninghausen feiert einen überraschenden, aber verdienten Derbysieg in Bövinghausen und ist neuer Dritter der Westfalenliga 2.

Freitagabend, Musik vom DJ, Flutlicht, gut besuchtes Haus - eigentlich war alles angerichtet für einen perfekten Wochenendstart für TuS Bövinghausen. Da hatte der Primus der Westfalenliga 2 die Rechnung aber ohne den FC Brünninghausen gemacht. Mit 2:0 (0:0) gewannen die Gäste das Derby und beendeten eine neun Spiele andauernde Serie ohne Niederlage für die Bövinghäuser. Nach vier Wochen Pause konnte der Außenseiter direkt wieder gewinnen und zumindest bis Sonntag den dritten Tabellenplatz von YEG Hassel erobern.

Bövinghausen: Seifried - Schmeling (82. Ramadan), Jasmund, Dzaferoski, Gjorgjievski (61. Rößler), Onucka, Thier (82. Cosgun), Großkreutz, Anan (61. Witt), Catic, Heric. Brünninghausen: Broda - K. Tekin, Lötters, Kruse, Deppe, Gondrum, Ziegelmair, Liskunov (54. El Hamassi), Trawinski (67. Bachmann), O. Tekin (90+3 Gedaschke), Vaitkevicius (90+1 Cinar). Tore: 0:1 Vaitkevicius (74.), 0:2 Vaitkevicius (79.) Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer Zuschauer: 400

Kein Wunder also, dass sich der Trainer mehr als erfreut über das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter zeigte. "Wir wussten, dass uns eine gute Mannschaft erwartet, die den Ball gut laufen lässt und gute Einzelspieler hat", drückte Rafik Halim dem Gegner ein Kompliment aus, ehe er seine Mannschaft lobte: "Man hat von Minute zu Minute mehr gemerkt, dass Bövinghausen genervt war. Wir sind immer besser ins Spiel gekommen und gerade zum Ende hin denke ich, dass es ein verdienter Sieg war." In der Tat hatte seine Elf dem Tabellenführer vor allem in Halbzeit zwei offensiv den Zahn gezogen, kaum ein gefährlicher Abschluss erreichte Keeper Leon Broda.

David Vaitkevicius hatte die Gäste in der besten Brünninghäuser Phase mit seinem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße gebracht. Bövinghausen hatte insgesamt zwar mehr Spielanteile, große Gefahr konnten die Hausherren jedoch selten entfachen. "Es hat mich ein wenig überrascht, wie wenig Chancen Bövinghausen hatte. Aber wir haben das auch einfach verdammt gut verteidigt", freute sich Halim über den Auswärtssieg. "Riesen Kompliment auch an die Laufleistung meiner Mannschaft, gerade nach vier Wochen ohne Spiel haben die Jungs das gut gemeistert."

Angesichts von 16 Punkten Rückstand scheint der Aufstieg bereits vom Tisch zu sein. Bei drei Siegen in den Nachholspielen könnte der Abstand auf Bövinghausen immerhin auf sieben Zähler schmelzen. Dennoch geht der Blick eher auf den Platz hinter dem Spitzenreiter. "Wir wollen gewinnen. Gewinnen macht Spaß. Bövinghausen ist die Top-Mannschaft, dahinter ist eine Gruppe von fünf bis sechs Teams, die auf Augenhöhe liegen", blickt Halim auf die Tabelle und formuliert das Ziel: "Diese Gruppe wollen wir anführen." Mit einer disziplinierten und leidenschaftlichen Herangehensweise in den nächsten Wochen sind die Aussichten gut.

Weiter geht es für den FC Brünninghausen bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen BV Westfalia Wickede. Auf eigenem Platz will Brünninghausen dann den nächsten Sieg einfahren und sich weiter an der Spitze festsetzen.