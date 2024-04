Der FC Brünninghausen kämpft weiter um den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft derweil schon längst an.

In welcher Liga der FC Brünninghausen in der kommenden Saison spielen wird, ist noch nicht klar. Durch das 1:1-Unentschieden der TSG Sprockhövel beim SC Preußen Münster II am Freitagabend können die Dortmunder an diesem Spieltag mit einem Sieg bei Westfalia Rhynern (ab 15 Uhr im RevierSport-Liveticker) nur auf den vorletzten Platz der Oberliga Westfalen springen.

Die Kaderplanungen für die kommende Saison laufen beim FCB aber bereits jetzt an. Bereits zum Jahreswechsel hatte es die ersten Verlängerungen gegeben. Nun sind nach Vertragsverlängerungen und aufrückenden Jugendspielern auch die ersten externen Neuzugänge verkündet worden.

Nachdem mit Jannik Tipkemper von Hombrucher SV ein durchaus erfahrener Mann nach Brünninghausen wechseln wird, kommt der zweite externe Neuzugang aus der Abteilung der Talente.

Denn Felix Boldin ist mit seinen 19 Jahren gut zehn Jahre jünger als Tipkemper. Boldin ist trotz seines Alters schon etwas herumgekommen. Seine ersten Schritte machte er in den Jugendmannschaften des MSV Duisburg, Teutonias SuS Waltrop und dem SC Preußen Münster. In der A-Jugend spielte er zunächst für den Hombrucher SV, bevor es ihn zum Beginn dieser Saison zum SC Verl verschlug.

In der A-Junioren Bundesliga kommt der Mittelfeldspieler bislang auf neun Einsätze – allerdings ohne Torbeteiligung. Dennoch hält der FC Brünninghausen große Stücke auf das „Offensivtalent“, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt.

„Boldin ist auf beiden Flügeln und als Zehner flexibel einsetzbar, ausgesprochen flink und dazu technisch trickreich“, heißt es weiter. Es wird seine erste Station in Senioren-Bereich.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Brünninghausen und verfolge die Spiele des FCB schon länger“, sagt Boldin. "Nachdem ich lange bei Vereinen gespielt habe, die weiter entfernt sind, bin ich glücklich, dass ich nun einen professionell geführten Verein in meiner Nähe gefunden habe. Ich habe mich beim FC Brünninghausen sofort wohlgefühlt."

Bei seiner Vorstellung wünschte er sich, "dass am Hombruchsfeld auch weiterhin Oberligafußball gespielt werden wird".