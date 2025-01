Nach der Winterpause stand in der Regionalliga West der 19. Spieltag auf dem Programm. Nur eine Mannschaft konnte am Samstag einen Sieg einfahren. Die Ergebnisse im Überblick.

Den Auftakt in die Restrunde der Regionalliga West machten am Freitagabend Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV - und boten einen echten Kracher. Mit 3:2 setzte sich RWO im Westschlager durch.

Am Samstagnachmittag wurde auf fünf weiteren Plätzen gespielt. In vier der fünf Partien stand zur Pause ein torloses Remis da, die Offensivabteilungen einiger Vereine mussten also erstmal aus dem Winterschlaf erwachen.

Der KFC Uerdingen erkämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis gegen die U23 des FC Schalke.

Mit einem Dreier gegen den 1. FC Bocholt hätte Fortuna Köln Rot-Weiß Oberhausen wieder vom zweiten Tabellenplatz verdrängen können - das missglückte. Es langte nur zu einem 1:1, nachdem Barne Pernot die Bocholter zunächst per Eigentor in Führung brachte (63.). Wenig später machte er sein Missgeschick wieder gut und traf ins richtige Tor zum 1:1-Endstand (68.).

Eintracht Hohkeppel und Borussia Mönchengladbach II lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Zunächst erzielte Noah Pesch den Führungstreffer für die jungen Fohlen (18.), dann schlug Hohkeppel doppelt in Person von Firat Tuncer (23.) und Ömer Tokac (28.) zurück, ehe Pesch erneut traf (32.). Nach der Pause stellte der Aufsteiger den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, Pesch verkürzte daraufhin in der 66. Minute vom Punkt - sein dritter Treffer. In den Schlussminuten dann die unfassbare Wende: Erst glich Kushtrim Asallari aus (89.), dann traf Jonathan Foss zweimal tief in der Nachspielzeit (90.+6, 90.+8) ins Schwarze - 6:4-Auswärtssieg für die Fohlen!

Der 1. FC Köln und der SC Paderborn teilten im Duell der Zweitvertretungen die Punkte. Dabei lag der FC-Nachwuchs zunächst zurück nach einem Treffer von Travis De Jong (50.). Doch Justin von der Hitz drehte die Partie mit einem Doppelpack (76., 81.). Es deutete vieles auf einen Kölner Auswärtssieg hin, aber Henrik Koch besorgte in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich (90.+5).

Ebenfalls keinen Sieger gab in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem 1. FC Düren, am Ende stand ein 1:1. Deniz Bindemann brachte die Fortuna (45.) in Front, Vleron Statovic rettete Düren noch einen Punkt (86.).

Zum Abschluss des 19. Spieltags empfängt Schlusslicht Türkspor Dortmund am Sonntag Spitzenreiter MSV Duisburg, zudem trifft der SC Wiedenbrück auf den SV Rödinghausen. Die Begegnung zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Lotte musste aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden, daher starten beide Klubs erst in der kommenden Woche in die Rückrunde.