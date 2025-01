Fast 20 Jahre war Hajo Sommers das Gesicht von Rot-Weiß Oberhausen. Nun ist der langjährige Vorsitzende aus dem Vorstand ausgeschieden und wurde mit Applaus verabschiedet.

Unter Standing Ovations und lauten "Hajo, Hajo"-Rufen stand Hajo Sommers auf der Bühne des Ebertbads. Große Anerkennung für den jetzt ehemaligen Klubvorstand bei der Mitgliederversammlung des SC Rot-Weiß Oberhausen am 20. Januar 2025 - dem Tag, an dem eine Ära bei RWO endgültig zu Ende ging. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Fast zwanzig Jahre war Sommers in verantwortlicher Position im Verein, führte die Kleeblätter durch Höhen und Tiefen. "Ganz ehrlich: Ich würde es nicht missen wollen", erklärte Sommers, der an diesem Montagabend zum Ehrenmitglied des Vereins mitsamt goldener Ehrennadel und Dauerkarte auf Lebenszeit wurde. Zudem wird ein Imbiss im Stadion Niederrhein den Namen "Hajo seine Bude" tragen. Und Hajo resümierte nach seinen Amtszeiten: "Wenn ich zwanzig Jahre zurückgehe, hat es immer wieder Spaß gemacht."

Nach über 6000 Tagen im Vorstand verließ Sommers nun die offiziellen Gremien des Vereins. Vor allem den Mitgliedern galt der Dank des 66-Jährigen. "Ich danke euch für 120 Jahre, das hätte der Verein nicht gestemmt, und ich danke für ganz viel Support. Danke, dass ihr den Verein am Kacken haltet."

In seinem letzten Vorstandsbericht erklärte Sommers mit Blick auf die vergangenen drei Jahre: "Es gab zwei Momente, in denen ich dachte: Jetzt wird's eng. Beim Starten der Fananleihe und beim Rausschmeißen des Trainers." Und doch navigierten Sommers und Kollegen den Verein in eine gute Ausgangslage, um den Staffelstab nun weiterzugeben.

Haltet den Verein so, wie er ist! Er unterscheidet sich von anderen. Hajo Sommers

Ein bisschen nahe ging Sommers der Abschied dann aber doch. "Ein Verein lebt, und er lebt schneller als die Gesellschaft. Ihr seid keine homogene Masse, im Stadion sind nicht alle gleich. Alle sind unterschiedlich, aber alle kommen zusammen für ihren Verein. Da kriege ich Tränen in den Augen. Haltet den Verein so, wie er ist! Er unterscheidet sich von anderen", appellierte er an die Mitglieder.

Manfred Gregorius vom Stadtsportbund Oberhausen hielt eine Dankesrede auf Sommers und dankte für die Verdienste für den Oberhausener Sport. RWO ist mit seinen 1800 Mitgliedern der drittgrößte Verein der Stadt. "Du bist immer aufgestanden und hast an deinen Verein geglaubt. Das hast du ehrenamtlich, vorbildlich getan." Die neuen Abteilungen (Handball, Frauenfußball). Auch die goldene Nadel des SSB Oberhausen wanderte in den Besitz von Sommers.





Finanziell gehe der Trend bei RWO langsam in die richtige Richtung, auch wenn es noch genug Arbeit für die Nachfolger gibt. "Die Finanzen sind besser geworden. Es ist ein harter Kampf gewesen und sie sind noch nicht gut, aber es bessert sich zusehends", verriet Sommers.

Mit diesen Finanzen wird dann der neue Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig arbeiten. Der 53-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung vorgestellt und vom neu gewählten Aufsichtsrat zum hauptamtlichen Vorsitzenden ernannt.

Ein Abschiedsgeschenk gab es für die Fans auch noch: Sommers verkündete die Vertragsverlängerung von Moritz Stoppelkamp.