Rot-Weiß Oberhausen hat den Vertrag mit Moritz Stoppelkamp verlängert. "Die Kabine hält mich jung", sagt der erfahrene Routinier.

Was RevierSport bereits Mitte Dezember berichtet hatte, ist seit Montagabend amtlich: Moritz Stoppelkamp bleibt Rot-Weiß Oberhausen über den Sommer hinaus erhalten. Bei der Mitgliederversammlung des West-Regionalligisten im Ebertbad am Montagabend gab der Verein die Zukunftsentscheidung des 38 Jahre alten Routiniers bekannt und erntete Standing Ovations.

Stoppelkamps neues Arbeitspapier läuft bis zum Ende der kommenden Saison. Zudem soll der Offensivspieler dem Verein nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn in anderer Funktion erhalten bleiben.

"Ich freue mich, noch ein Jahr dranzuhängen und gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans in die nächste Saison zu gehen", sagt Stoppelkamp. "Ich habe weiterhin Spaß am Fußball und die Hinrunde hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und uns als Mannschaft gut entwickelt haben. Zusätzlich hält mich die Kabine jung und ich freue mich sagen zu können, dass der Papa noch ein Jahr bleibt."

Vor eineinhalb Jahren wechselte der frühere MSV-Kapitän aus Duisburg nach Oberhausen - zu dem Verein, für den er bereits zu Beginn seiner Karriere aufgelaufen war. Auch in hohem Alter ist er erfahrene Stoppelkamp (71 Spiele in der Bundesliga, 223 Einsätze in der 2. Bundesliga) noch immer absoluter Unterschiedsspieler. In dieser Saison, in der er zwischenzeitlich verletzt fehlte, gelangen ihm zwölf Tore und fünf Vorlagen in zwölf Pflichtspielen. In der vergangenen Spielzeit waren es 20 Treffer und 15 Assists in 39 Einsätzen. Insgesamt trug Stoppelkamp genau 100-mal das Trikot der Kleeblätter.

"Moritz zeigt weiterhin in jedem Spiel höchste Spielfreude und sorgt durchgehend für gefährliche Spielsituationen. Mit seiner professionellen Einstellung und seiner konstruktiven, positiven Art, tut er uns als Mannschaft und Verein extrem gut und das soll auch in der kommenden Saison der Fall sein. Wir sind begeistert, dass er uns die Treue hält und dies erneut frühzeitig signalisiert hat. Ein tolles Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt", sagt der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer.

