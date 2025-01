Der abstiegsbedrohte Regionalliga-West-Neuling Eintracht Hohkeppel bastelt weiter an seinem Kader für die Restrunde. Der nächste Neue ist da.

Alles für den Klassenerhalt! Eintracht Hohkeppel hat nach Frederic Baum und Ayman Aourir (beide Alemannia Aachen) sowie Arthur Ekallé (zuletzt vereinslos) nun den nächsten neuen Spieler verpflichtet.

Dominic Duncan verstärkt den abstiegsbedrohten Vertreter aus der Regionalliga West. Der 26-Jährige war zuletzt in der Nordost-Staffel für den Hauptstadtklub BFC Dynamo aktiv.

Duncan ist 1,96-Meter groß und kann im Defensivbereich sowohl als Innenverteidiger, als auch auf der Sechser-Position eingesetzt werden.

Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen freut sich über diesen Transfer: "Wir freuen uns, dass es uns erneut gelungen ist unseren nächsten Wunschspieler für das Projekt Eintracht Hohkeppel zu gewinnen. Dominic ist eine Maschine auf dem Feld und ist variabel einsetzbar. Am wohlsten fühlt er sich in der zentralen Position. Nun geht es darum, dass er sich schnell eingewöhnt und sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kann."

Duncan stammt gebürtig aus den Vereinigten Staaten von Amerika, außerdem besitzt er jamaikanische Wurzeln. In Deutschland war im Jahr 2020 der niederrheinische Oberligist Germania Ratingen 04/19 seine erste Station, ehe er in der Regionalliga bei Rot-Weiß Koblenz und später bei BFC Dynamo spielte. Insgesamt kommt Duncan auf 70 Einsätze in der 4. Liga. Nach Begegnungen in den Regionalliga-Staffeln Nordost und Südwest werden nun Partien in der Regionalliga West folgen.

Aktuell liegt Hohkeppel fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Jedoch ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt groß. Nicht zuletzt auch, weil der KFC Uerdingen in die Insolvenz gehen wird. Hier droht den Krefeldern, die noch fünf Zähler vor Hohkeppel stehen, ein Neun-Punkte-Abzug.

Eintracht-Coach Iraklis Metaxas weiß jedenfalls, was die Stunde in Hohkeppel geschlagen hat. Er betont: "In dieser Saison gilt es für uns nur den Klassenerhalt zu schaffen." Und dabei sollen die vier Neuen um Duncan und Co. helfen.