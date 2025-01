Neue Entwicklung beim KFC Uerdingen: Das Finanzamt der Stadt Krefeld hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Regionalligisten gestellt.

Das Thema Insolvenz hing in den vergangenen Monaten wie ein Damoklesschwert über der Grotenburg. Jetzt herrscht Gewissheit: Der KFC Uerdingen steht vor der Insolvenz. Das Finanzamt der Stadt Krefeld stellte einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens. Das teilte der Klub aus der Regionalliga West am späten Montagnachmittag mit.

Auf seiner Website veröffentlichte der KFC ein Statement, in dem ausschließlich Vorstandsmitglied Dirk Röthig zu Wort kommt. Die Nachricht des eröffneten Insolvenzverfahrens komme nicht überraschend, sagt Röthig, der seit Herbst genau wie Peter Kahstein dem Vorstand angehört und mit dem Vorsitzenden Thomas Platzer zerstritten ist. Nach dem Finanzamt stellte auch das Duo noch einen Insolvenzantrag.

"Es tut uns sehr leid für die vielen treuen Fans des KFC, aber natürlich auch für die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft um unseren Trainer René Lewejohann", so Röthig. "Es ist keine schöne Situation, dennoch hoffen wir, dass es ein langfristiger und vernünftiger Neuanfang für den Verein ist", so Röthig.

Grund für den Insolvenzantrag ist die finanzielle Situation des Traditionsklubs. Diese bezeichnet Röthig als "dramatisch schlecht". Das Vorstandsmitglied rechnet in dem Statement vor, wie der KFC bei gleichbleibenden Kosten am Saisonende einen Fehlbetrag von rund 2,2 Millionen Euro aufweisen würde.

In diesem Zuge erhebt Röthig abermals Vorwürfe gegen Vorstandskollegen. Man habe das Gefühl, dass "hier nicht im Sinne des Vereins gehandelt wurde, sondern eher im Sinne persönlicher Interessen". Der Schuldenberg sei in den vergangenen Wochen "erschreckend schnell" gewachsen: "Vor allem, weil der vorgesehene Finanzbedarf für die Mannschaft immer wieder nach oben korrigiert wurde, ohne dafür entsprechende Mittel zu haben. Man muss es so hart sagen: Ein Luftschloss nach dem anderen wurde gebaut."

In Gesprächen mit Vereinsmitgliedern und -gremien, Personen aus der Stadtgesellschaft, Fans, möglichen Geldgebern und Insolvenzrechtlern sei es nicht gelungen, genügend Geld einzuwerben, um die erneute Insolvenz zu verhindern. Da einige Sponsoren eine Insolvenz zur Voraussetzung für weitere Zahlungen gemacht hätten, haben "die Vorstände Dirk Röthig und Peter Kahstein im Nachgang zum Finanzamt einen eigenen Insolvenzantrag leider als alternativlos angesehen". Zudem bezeichnet Röthig die für den 22. Januar geplante und mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung nun als "obsolet".

Unklar ist für den Moment, wie es weitergeht mit dem KFC Uerdingen. Klar ist: bei einem Insolvenzverfahren werden dem Klub neun Punkte abgezogen. Damit würden die Krefelder auf den vorletzten Tabellenplatz fallen, hätten aber auch noch Chancen auf den Klassenerhalt. Ob auch ein vorzeitiger Rückzug vom Spielbetrieb geprüft wird, lässt das Statement des Vereins offen.

"Wir hoffen, dass es nun mithilfe eines Insolvenzverwalters gelingt, den Verein zu retten", schreibt Röthig. "Ein weiteres Herausschieben, vielleicht von einer Hoffnung auf potente Geldgeber getrieben, hätte die Sache nicht besser, sondern schlechter, gemacht. Die Höhe der notwendigen Insolvenzmasse würde monatlich immer weiter anwachsen und einen Neustart schon zu Beginn mit einer zu hohen Belastung verknüpfen."

Dass sich die Verantwortlichen auch bei diesem Thema uneins sind, bewies wenig später Berater Mehmet Eser. "Ich möchte euch allen mitteilen, dass ich mit meinem Team alles dafür tun werde, diese Insolvenz abzuwenden. Wir werden auf keinen Fall aufgeben, was sich viele erhoffen! Wir werden jedes Rechtsmittel ausschöpfen, um unsere Ziele zu Erreichen!", schrieb er auf Facebook. Fortsetzung folgt.