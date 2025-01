Auch das Gesicht der U21 des 1. FC Köln verändert sich. Neue Spieler sind da, Leistungsträger, die verliehen werden, müssen ersetzt werden.

Die U21 des 1. FC Köln war in den letzten beiden Transferperioden auch von der Transfersperre betroffen. Nun darf auch der Klub, der als Siebter in die Winterpause der Regionalliga West ging, wieder neue Spieler verpflichten und registrieren.

Die ersten Verpflichtungen gab es schon vor Monaten. So wurde zum Beispiel Bernie Lennemann von Westfalen-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl geholt - um dann in der Hinrunde gleich wieder an diesen Klub verliehen zu werden. Jetzt - nach der Transfersperre - wechselt der 21-Jährige fest zum FC. In dieser und der letzten Saison kam er in der Oberliga auf 27 Partien und 15 Treffer. Da er sich im November am Sprunggelenk verletzte, arbeitet er sich aktuell wieder an das Team heran. Noch ist er nicht richtig fit.

Neben Lennemann wurde bereits frühzeitig der 17-jährige Patrik Kristal verpflichtet. Die eindrucksvolle Bilanz des offensiven Mittelfeldspielers in dem jungen Alter: Drei A-Länderspiele für Estland und 36 Einsätze in der ersten estnischen Liga. Ihm wird ein herausragendes Talent nachgesagt, was er in Köln nun zunächst in der U21 zeigen soll.

Ein nicht eingeplanter Zugang ist der 20-jährige Offensivspieler Mansour Ouro-Tagba. Der wurde - wie mehrere Talente - vor der Saison verpflichtet und aufgrund der Transfersperre gleich verliehen. Ouro-Tagba kam aus der 3. Liga von 1860 München und sollte beim Zweitligisten Jahn Regensburg den nächsten Schritt gehen.

Doch das misslang: Der 20-Jährige kam kaum zum Einsatz, sodass die Leihe nun abgebrochen wurde. Stattdessen soll Ouro-Tagba die nötige Spielpraxis in der U21 des FC bekommen.

Offizielle Abgänge gibt es noch nicht bei der Kölner U21, doch die Leihe von Profi Elias Bakatukanda zum österreichischen Erstligisten BW Linz tut dem FC-Nachwuchs weh. Denn Bakatukanda stand in elf Partien für Köln II auf dem Platz. Neun Spiele bestritt Meiko Wäschenbach für Kölns U21. Und auch das Mittelfeldtalent steht vor einem Abschied, nachdem er sich bei den Profis nicht durchsetzen konnte. Wäschenbach soll vor einem Wechsel zum Karlsruher SV stehen.