Rot-Weiß Oberhausen hat sich in diesem Winter-Transferfenster von zwei Spielern getrennt. Beide Akteure wurden in der Oberliga Niederrhein fündig.

Rot-Weiß Oberhausen hat die Vorbereitung auf die Regionalliga-West-Restrunde aufgenommen. Zwei Spieler sind nicht mehr dabei.

Wie RevierSport berichtete, wird sich der offensive Mittelfeldspieler Timo Böhm der Sport- und Spielvereinigung Velbert anschließen. In die Oberliga Niederrhein zieht es auch seinen bisherigen Mannschaftskollegen Luca Thissen. Der defensive Mittelfeldspieler kehrt zum VfB Homberg zurück.

Thissen unterschrieb am Duisburger Rheindeich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der in Neuss geborene Thissen, der am 4. Februar 2025 22 Jahre alt wird, hatte sich bereits vor einem Jahr in der Winterpause dem VfB Homberg angeschlossen.

Damals kam er als Kapitän des SV Straelen - der Verein hatte sein Team vom Spielbetrieb abgemeldet - und wurde sofort zum Stammspieler in der Mannschaft von VfB-Coach Stefan Janßen.

"Er hat seine Qualitäten vorne wie hinten und das in spielerischer und kämpferischer Hinsicht In fünfzehn Partien stand er in der Startelf, ihm gelangen dabei vier Treffer und er sah keine einzige Gelbe Karte. Es war nicht erstaunlich, dass Thissen Angebote anderer Vereine erhielt. Er entschied sich aber für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Der Kontakt zu seinen gelb-schwarzen Kollegen aus Homberg ist aber nie abgerissen, bei dem einen oder anderen VfB-Spiel war er zu Gast. Ab sofort gehört er wieder zum Kader von Trainer Stefan Janßen und wird seinen Teil dazu beitragen, dass der VfB Homberg eine starke Rückrunde spielt und in der Tabelle noch weiter nach oben klettern kann", heißt es in einer Pressemitteilung der Homberger.

Am Freitag, 3. Januar, startete RWO in die Wintervorbereitung mit dem ersten Training.

Nach einer weiteren Trainingseinheit am Samstag (4. Januar) steht bereits am Sonntag, 5. Januar, der erste Härtetest der Vorbereitung an. Um 12 Uhr gastiert Rot-Weiß Oberhausen beim aktuellen Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Nur wenige Tage später reist der RWO-Tross dann ins Trainingslager in die Türkei, wo er sich vom 7. bis zum 13. Januar auf die Restrunde vorbereitet.