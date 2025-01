Der MSV Duisburg hat personell nachgelegt und einen neuen Flügelspieler präsentiert. Er kommt von Alemannia Aachen - und hat ein vielversprechendes Profil vorzuweisen.

Dustin Willms kehrt Drittligist Alemannia Aachen den Rücken und wird künftig für den MSV Duisburg auflaufen. Das gaben die Meidericher am Donnerstagmorgen bekannt. RevierSport hatte zuvor bereits berichtet, dass Wilms an die Wedau kommen würde.

"Es ist uns weiterhin wichtig, die Regionalliga anzunehmen und auf die schwierigen Herausforderungen der Rückrunde vorbereitet zu sein. Dustin kennt die Liga sehr gut und hat hier sowohl in Aachen, als auch bei Fortuna Köln sehr gute Leistungen gezeigt, auch in der 3. Liga konnte er schon Erfahrungen sammeln. Hauptsächlich kommt er über die rechte Seite, kann aber mit seiner sehr guten Physis und Schnelligkeit auch über links kommen - oder alternativ im Sturmzentrum spielen. Sein Charakter passt hervorragend in unsere Mannschaft", sagte Sportdirektor Chris Schmoldt.

Willms ist in Aachen nicht zum Zug gekommenen. In dieser Saison steht lediglich ein Jokereinsatz im Mittelrheinpokal zu Buche. "Als Kind des Westens habe ich mich natürlich schon früh mit dem MSV beschäftigt, sodass das Gefühl beim Kontakt gleich gut war. Was die Fans auf den Rängen abreißen, ist wirklich bemerkenswert. Diese Energie will jeder Fußballer mit in sein Spiel nehmen. Ich freue mich, loszulegen", sagte er.

Mit dem MSV wird er um den Aufstieg in die 3. Liga spielen - und könnte möglicherweise im kommenden Jahr auf die Alemannia treffen. Doch das ist Zukunftsmusik für den Mann, der 88 Regionalliga-West-Spiele für Aachen, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf II absolviert hat. Dazu kommen 42 Spiele in der 3. Liga.

Sein Trainer Dietmar Hirsch freut sich auf eine vielseitig einsetzbare Waffe in der Offensive: "Wir haben uns schon im Sommer mit Dustin beschäftigt. Damals ist der Wechsel leider nicht zustande gekommen. Dustin ist sehr ehrgeizig, sehr klar und – trotz seiner Größe – ein schneller Spieler. Er bringt die Wucht und Dynamik mit, die wir gesucht haben."

In der Liga könnte er dann erstmals am Sonntag, 26. Januar zum Einsatz kommen, wenn der MSV Duisburg bei Türkspor Dortmund gastieren wird. Wilms wird die Rückennummer 30 tragen.