Nach zwölf Toren in der vergangenen Saison erhielt Timo Böhm bei Rot-Weiß Oberhausen seinen ersten Profivertrag. Dieser wird nun wieder aufgelöst.

Erst in diesem Jahr erhielt Timo Böhm seinen ersten Profivertrag bei Rot-Weiß Oberhausen, jetzt wird dieser im gegenseitigen Einvernehmen zum Jahreswechsel wieder aufgelöst.

Der 19-Jährige durchlief seit 2019 die Jugendabteilungen von Rot-Weiß Oberhausen, debütierte in der vergangenen Saison bereits in der Regionalliga West. In der U19-Niederrheinliga waren es in der zurückliegenden Spielzeit auch seine zwölf Saisontore, die maßgeblich zu einem starken dritten Platz hinter Rot-Weiss Essen beitrugen.

Der Profivertrag war der folgerichtige nächste Schritt, doch die sieben Einsätze, die der Flügelspieler in der laufenden Saison sammelte, scheinen seinen Ambitionen nicht gerecht geworden zu sein.

"Timo konnte nach der Sommervorbereitung einen tollen Schritt nach vorne machen. Leider reichte es in der Hinrunde nur für wenige Kurzeinsätze, weshalb wir Timos Wechselwunsch, auch im Hinblick auf seine weitere Entwicklung, zugestimmt haben", begründet Dennis Lichtenwimmer-Conversano die Vertragsauflösung.

Ein erneutes künftiges Engagement des langjährigen RWO-Akteurs schließt der 34-Jährige nicht aus. "Er ist ein absoluter Teamplayer und hat stets ein Lächeln auf den Lippen. Wir bedanken uns bei Timo für seinen Einsatz in unseren Farben, wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und behalten ihn, ebenso wie alle anderen ehemaligen Kleeblätter, stets im Auge", beteuert Lichtenwimmer-Conversano.

Auch wenn er gerne mehr gespielt hätte - vier Scorerpunkte in sieben Einsätzen sind im zarten Alter von 19 Jahren beachtliche Zahlen. Daher wird sich Böhm um einen neuen Klub keine Gedanken machen müssen. Wohin die Reise gehen wird, wurde in der Klub-Mitteilung allerdings nicht bekanntgegeben.