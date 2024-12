Jakob Fimpel steht mit dem FC Schalke 04 II in der Regionalliga West vor einer schwierigen Aufgabe. Der Klassenerhalt ist das Ziel, aktuell steht Platz 17.

Der FC Schalke 04 II steht in der Regionalliga West nach wie vor mit dem Rücken zur Wand. Das Sportliche ist beim Tabellenletzten im Vergleich zu anderen Klubs aber nur die halbe Miete, wobei es wiederum mit der Talenteausbildung zusammenhängt.

Die ist geglückt beim FC Schalke 04 II. Max Grüger und Taylan Bulut sind feste Bestandteile der Profimannschaft.

"Grundsätzlich war es schon die Idee in der Kaderplanung, auch junge Profis bei uns einzusetzen, weil unser U23-Aufgebot recht klein ist. Leider gab es auch bei den Jungprofis einige Verletzte. Wir sind dafür da, dass die Jungs Spielzeit bei uns bekommen. Es ist eine Umstellung, in der Regionalliga zu spielen. Wichtig ist es, dass sich alle voll reinhauen und ihre Entwicklungsschritte machen. Teilweise sind die Jungs ohne gemeinsames Training zu uns gekommen. Wenn sie dann noch in eine Mannschaft kommen, die ohnehin nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist es schwerer, zu überzeugen", sagte Fimpel dazu in der "WAZ".

Nichtsdestotrotz muss die Ambition seiner Mannschaft natürlich sein, die Liga zu halten.

"Wir müssen alles für den Klassenerhalt geben, um für unsere eigenen Jungs aus der Knappenschmiede weiter eine gute Plattform zu bieten. Es kann nicht das Ziel sein, eine zweite Mannschaft in der Oberliga zu haben", stellte Fimpel klar. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir vier Vereine hinter uns lassen. Aussetzer wie in der ersten Halbserie dürfen wir uns nicht mehr erlauben."

Hier lesen Sie das vollständige Interview mit Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel.

Im Tabellenkeller gab es jedoch auch bereits schöne Momente, wie Fimpel zuletzt gegenüber RevierSport Revue passieren ließ. "Der schönste Moment gehört zwar nicht mehr zur Hinrunde, aber er betrifft unser letztes Spiel vor der Winterpause gegen den SC Wiedenbrück. Durch den 3:1-Sieg gehen wir mit einem positiven Erlebnis in die Pause. Die drei Punkte geben uns im Kampf um den Klassenerhalt wieder viel Kraft, Hoffnung und Glaube für den Start ins neue Jahr und das erste Pflichtspiel Ende Januar gegen den KFC Uerdingen."