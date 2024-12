Das ist mal ein Transfercoup für den Bezirksligisten ASK Ahlen! Aus der Regionalliga West kommt Verstärkung für die rechte Außenbahn.

Der Westfalen-Bezirksligist ASK Ahlen hat mit Tekin Gencoglu einen echten Kracher vorgestellt. Der 21 Jahre alte Rechtsaußen kehrt Regionalligist Türkspor Dortmund den Rücken und in seine Geburtsstadt, zu seinen Wurzeln zurück.

Der ASK-Vereinsvorsitzende Musa Sagculu zeigte sich begeistert: "Es ist immer etwas Besonderes, wenn ein Ahlener Junge nach Hause kommt. Wir sind stolz, Tekin in unseren Reihen zu haben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Auch Trainer Erkan Başlarlı teilt diese Freude: "Mit Tekin gewinnen wir einen hochkarätigen Spieler. Ich wünsche ihm persönlich eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Rückrunde."

Die wird er dann also wieder in seiner Geburtsstadt Ahlen bestreiten. Seine Anlagen sind natürlich viel zu hoch für die Bezirksliga. Gencoglu wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet, wo er die Jugend bis hin zur U19 durchlief. Für die jungen Borussen spielte er unter anderem 25-mal in der U17-Bundesliga-West. Acht Tore erzielte er da.

Im Winter 2022 schloss er der U19 des SC Preußen Münster an. Bei den Adlerträgern durfte er auch siebenmal in der zweiten Mannschaft ran. So lief er etwa in der Oberliga-Westfalen-Endrunde auf, wie sie in der Saison 2021/22 coronabedingt ausgetragen worden ist.

Nur ein halbes Jahr später war dann aber schon wieder Schluss bei den Adlerträgern und Gencoglu zog weiter zu Rot-Weiss Ahlen. Dort blieb er aber wieder nur ein halbes Jahr, spielte einmal in der Regionalliga West.

Im Winter 2023 heuerte er dann beim FC Gütersloh an, wo er in vier Oberliga-Spielen zweimal traf. Im vergangenen Sommer unterschrieb er dann bei Türkspor Dortmund kam, in der Regionalliga West aber nicht zum Einsatz. Nun, ein weiteres halbes Jahr später, wechselt Gencoglu erneut das Gewand. Diesmal geht es aber in die Bezirksliga, wo er endlich regelmäßig spielen möchte.

Von den Anlagen her sollte das kein Problem sein. Allerdings muss er verletzungsfrei bleiben. In der Vergangenheit hatte ihn etwa schon ein Wadenbeinbruch ausgebremst.