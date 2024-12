Regionalliga-Spieler kämpft gemeinsam mit Christoph Kramer um WM-Titel

Bei der Kleinfeld-WM im Oman kämpft Deutschland um den Titel. Mit Christoph Kramer - und einem Spieler vom Schlusslicht der Regionalliga West.

Einen Sieg feiern durfte Ilias Anan in letzter Zeit selten. Der 28-Jährige spielt in der Fußball-Regionalliga West für Türkspor Dortmund. Eines von 17 Spielen hat der Aufsteiger gewonnen und steht daher auf dem letzten Tabellenplatz. Beim 0:4 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach am Wochenende stand Anan nicht auf dem Rasen.

Während seine Teamkollegen um den Klassenerhalt kämpfen, darf sich der 28-Jährige womöglich bald Weltmeister nennen: Er ist Teil der deutschen Auswahl, die derzeit im Oman an der Kleinfeld-WM teilnimmt. „Es ist eine große Ehre, den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Ich bin stolz, ein Teil der Mannschaft zu sein. Wir sind eine coole Truppe, es macht großen Spaß“, berichtet der 28-Jährige. Die Aufgaben auf dem 42x28 Meter großen Spielfeld geht Deutschland aber hochseriös an. Man sei angetreten, um den Pokal zu gewinnen. „Wir haben viel Qualität in der Mannschaft und vor allem einen guten Zusammenhalt.“

Kleinfeld-WM: Ilias Anan schwärmt von Christoph Kramer

Das Fundament für dieses Ziel liegt bereits. Deutschland hat sich als Gruppenzweiter für das Achtelfinale qualifiziert, trifft dort am Freitag auf Kasachstan, Rumänien oder Uruguay. Das Viertelfinale steht ebenfalls am Freitag an, tags darauf werden die Halbfinalisten und am Abend der Sieger ermittelt. Ab dem Achtelfinale soll auch der prominenteste deutsche Spieler wieder mitwirken. Christoph Kramer, der 2014 in Brasilien Teil der Weltmeister-Elf war, möchte diesen Erfolg zehn Jahre später auf kleinem Feld wiederholen.

Zuletzt schonte Bundestrainer Malte Fröhlich den angeschlagenen Routinier, der nach seinem Abschied aus Gladbach im Sommer vereinslos ist. „Chris ist ein super Typ und auch menschlich eine große Bereicherung für uns“, schwärmt Anan. „Wir können viel von ihm lernen. Er nimmt das Turnier komplett ernst und das vermittelt er uns auch.“ Er könne sich gut vorstellen, dass Kramer mal eine große Karriere als Trainer hinlegen werde, meint Anan.

Die Kabine mit namhaften Spielern zu teilen, ist der Türkspor-Angreifer schon länger gewohnt. Er spielte beim Dortmunder Amateurklub TuS Bövinghausen mit Kevin Großkreutz zusammen. Und er nahm an der Baller League teil, in der sich Promis und ehemalige Profis tummeln. Mit der Mannschaft „Las Ligas Ladies“ gewann Anan die Kleinfeld-Liga.

Ilias Anan empfahl sich in der Baller League für die Kleinfeld-WM

Seine herausragenden Leistungen (24 Tore in 13 Spielen) dort waren zugleich die Eintrittskarte ins Kleinfeld-Nationalteam – wie bei zahlreichen seiner Teamkollegen. „Der Nationaltrainer ist dort auf mich aufmerksam geworden und hat sich anschließend bei mir gemeldet.“ Für Anan, der in seiner Laufbahn zwischen Ober- und Regionalliga pendelte, war die Sache sofort klar. Und auch Türkspor legte dem Offensivspieler keine Steine in den Weg.

Was ihn am Kleinfeld-Format fasziniert: „Es ist sehr körperbetont. Es gibt sehr viele Eins-gegen-Eins-Duelle, das Tempo ist hoch. Ich bin auf dem Bolzplatz groß geworden. Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, kommen mir jetzt zugute.“ Und sie sollen Anan sowie der deutschen Auswahl helfen, den Traum vom WM-Pokal zu realisieren – ehe es für den gebürtigen Düsseldorfer zurück in den Abstiegskampf der Regionalliga West geht.