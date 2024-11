Der 1.FC Köln II patzt beim Schlusslicht Türkspor Dortmund in der Regionalliga. Kölns Trainer Evangelos Sbonias sprach ein Sonderlob an seinen Routinier Marco Höger.

Die U21 des 1. FC Köln schaffte es am Samstag nicht gegen den Tabellenletzten der Regionalliga zu bestehen und teilte sich mit Türkspor Dortmund die Punkte. Die Partie endete 0:0.

Der 1. FC Köln dominierte vor allem im zweiten Durchgang die Partie, hätte jedoch zur Pause aufgrund eines Elfmeters in Rückstand geraten können. Alessandro Blazic parierte den Strafstoß glänzend: „Sandro hält uns in der ersten Halbzeit super im Spiel und verhindert, dass wir einem 0:1 hinterherrennen müssen“, lobte Evangelos Sbonias.

Nicht nur für seinen Schlussmann fand Kölns Trainer aufbauende Worte, auch der ehemalige Bundesligaspieler Marco Höger wurde von ihm gelobt: „Jeder hat heute gesehen, was Marco für die Statik des Spiels leistet – sowohl defensiv als auch offensiv. Davon kann sich jeder junge Spieler etwas abschauen“, erklärte Sbonias.

Der 35-jährige Routinier war der Motor der Kölner Offensive und leitete nahezu jeden Angriff ein. Besonders im Zusammenspiel mit dem zur Halbzeit eingewechselten Jonas Saliger erspielte sich Köln zahlreiche Chancen. „Jonas kämpfte in den letzten Wochen mit einer Krankheit, aber mit Leistungen wie dieser ist er natürlich wieder ein Kandidat für die erste Elf“, sagte Sbonias.

Die Kölner Amateure konnten sich auch über zahlreiche mitgereiste Fans freuen. Rund 200 Anhänger sorgten im Ischelandstadion für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Mit Trommeln und Fangesängen verliehen sie dem ansonsten zähen Spiel eine lebendige Kulisse.

In der kommenden Woche tritt die U21 zuhause gegen den Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen an. Die Partie wird am Samstag, dem 30. November, um 14:00 Uhr angepfiffen.

Die Statistik zum Spiel

Türkspor Dortmund: Walde, Gedikli (70. Ocansey), Adesida (56. Dag), Anan (90. Bingöl), Mvondo, Hetemi (70. Gün), Rebronja, Kaya, Tomasello, Yilmaz, Dogan (90. Gllogjani)

1. FC Köln: Blazic, Salger, Özkan, Potocnik, Pinto, Krautkrämer (46. Saliger), Telle (76. Smajic), Wäschenbach, Strauch, Schmid, Höger

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels

Tore: -

Gelbe Karten: Hoffmann / Riedel, Klann

Zuschauer: 360