Fortuna Köln empfängt am Freitagabend (22. November, 19.30 Uhr) den SC Wiedenbrück. Ein Mittelfeldspieler steht vor einem Jubiläumsspiel.

Drei Punkte liegt Fortuna Köln aktuell hinter dem MSV Duisburg zurück. Am Freitagabend (22. November, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt der SC Wiedenbrück ins Südstadion.

Die Tabellenführung wird die Fortuna wohl nicht übernehmen. Denn dafür müssten die Kölner die Wiedenbrücker mit einem Sieben-Tore-Unterschied zurück Richtung Ostwestfalen schicken. Doch einen Dreier peilt die Fortuna natürlich an und will zumindest über Nacht mit den Zebras aus Duisburg gleichziehen.

"Ich erwarte, dass wir das letzte Heimspiel im Jahr 2024 mit einem Sieg krönen. Und damit letztlich auch unsere gute Hinserie bestätigen, um obendrein mit einem Dreier die letzten beiden Auswärtsspiele gut vorzubereiten", betont Matthias Mink.

Der Fortuna-Trainer setzt in dieser Partie auch auf die gute Form von Henri Matter. Der Ex-Schalker - Matter bestritt zwischen 2019 und 2021 21 Spiele für die U19 und zwölf Partien für die U23 des S04 - steht vor seinem 50. Pflichtspiel für Fortuna Köln. "Das wusste ich gar nicht. Krass, dass ich schon bei 50 Spielen bin", zeigt sich der 23-Jährige überrascht. Der Mittelfeldspieler kommt in dieser Serie auf 14 Einsätze (drei Tore und drei Vorlagen).

"Gegen Wiedenbrück ist es immer schwer zu spielen, das ist ein unangenehmer Gegner, der körperlich alles raushaut. Für uns gilt es, dagegen zu halten. Ich denke, dass sie auch ein bisschen tiefer stehen werden. Wir müssen unsere Chancen nutzen, die notwendige Konsequenz an den Tag legen und dann bin ich optimistisch gestimmt, dass wir gewinnen können", sagt Matter, der mit der Fortuna in 2023/24 beide Partien (0:1/1:3) gegen die Elf aus dem Kreis Gütersloh verlor. Am Freitagabend, 22. November 2024, soll es anders laufen.

Mit Younes Derbali (Reha nach Schambeinentzündung), Finn Bauens (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Joel Vieting (Aufbautraining) und Gian Luis Di Fine (Aufbautraining) müssen die Kölner gegen Wiedenbrück auf vier Spieler verzichten.