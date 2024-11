Am Samstag (9. November, 14 Uhr) trifft der KFC Uerdingen auf Fortuna Köln. Noch einen Tag vor dem Spiel fiel Trainer Rene Lewejohann aus allen Wolken - im positiven Sinne.

Große Freude beim Trainer des KFC Uerdingen: Rene Lewejohann leistet trotz aller Widrigkeiten und Steine, die ihm und seiner Mannschaft seit Saisonbeginn in den Weg gelegt werden, klasse Arbeit. Und nun zahlt sich diese aus.

Der Lohn: Der 40-Jährige erhielt am Freitag (8. November) eine positive Nachricht aus der DFB-Zentrale in Frankfurt. Uerdingens Coach wurde in den nächsten A-Lizenz-Lehrgang des DFB zugelassen. Die Plätze sind bekanntlich rar und die A-Lizenz ist mittlerweile nur schwer zu erlangen.

Dementsprechend überglücklich war Lewejohann, als diese positive DFB-Mail auf seinem Handy aufpoppte. "Wahnsinn! Ich freue mich riesig", sagte er gegenüber RevierSport.

Der gebürtige Herner erklärte: "Das ist natürlich etwas, worauf ich lange und hart hingearbeitet habe. Das ist eine Arbeit, die vielleicht nur sehr wenige sehen. Aber der DFB hat das honoriert. Mittlerweile ist es wirklich sehr schwer, in diesen A-Lizenz-Lehrgang zu gelangen. Umso mehr macht es mich glücklich, dass ich nun in diesem elitären Kreise bin und ab Januar 2025 die A-Lizenz machen kann."

Die Uerdinger haben für sich eine Wagenburg-Mentalität entwickelt. Sie haben zuletzt eindrucksvoll in Wuppertal gewonnen. Deswegen sind wir gewarnt. Wir fahren dennoch in die Grotenburg in ein schönes Stadion, in ein gutes Fußball-Umfeld, um dort mit Leistung zu überzeugen und das Spiel zu gewinnen Matthias Mink

Lewejohann strotzt nur so vor Ehrgeiz und Motivation. Mit diesem zusätzlichen "Doping" geht es nun für Lewejohann und seine Schützlinge am Samstag - 9. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - gegen das Spitzenteam des SC Fortuna Köln.

"Uns erwartet eine Mannschaft aus dem obersten Regionalliga-West-Niveau. Sie stehen auch zurecht da oben. Der Fortuna-Kader gibt einiges her. Aber wir haben seit Saisonbeginn gezeigt, dass wir mit jedem mithalten können. Wir sind in dieser Saison schon alle Täler durchlaufen und freuen uns nun mit Fortuna Köln und dem MSV Duisburg auf zwei Gegner von ganz oben. Aber zunächst gilt unser Fokus nur der Fortuna. Da wollen wir am Samstag mit aller Macht die Grotenburg verteidigen und die Punkte in Krefeld behalten", sagt der KFC-Coach.

Matthias Mink, Trainer des aktuell Tabellenzweiten, der zehn Punkte vor Uerdingen steht, meinte vor der Begegnung in Krefeld: "Sie haben eine positive Heimbilanz. Als Aufsteiger haben sie im Mittelfeld der Tabelle eine Position eingenommen, die man als solide, seriös bezeichnen kann. Sie arbeiten als Mannschaft gut zusammen und lassen sich von den Nebengeräuschen nicht aus dem Rhythmus bringen."

Mink ergänzte: "Die Uerdinger haben für sich eine Wagenburg-Mentalität entwickelt. Sie haben zuletzt eindrucksvoll in Wuppertal gewonnen. Deswegen sind wir gewarnt. Wir fahren dennoch in die Grotenburg in ein schönes Stadion, in ein gutes Fußball-Umfeld, um dort mit Leistung zu überzeugen und das Spiel zu gewinnen."